“El guardián de las monarcas” y el crimen del ambientalista Homero Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El cineasta mexicano-estadunidense Emiliano Ruprah de Fina --quien comenzó su carrera en programas de tv sobre arqueología y naturaleza para canales como BBC y National Geographic--, realizó el documental El guardián de las monarcas para narrar la vida y desaparición del ambientalista y defensor del Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, Homero Gómez González.

Ahí, da cuenta de cómo intereses del comercio internacional, el crimen organizado y la corrupción truncaron su compromiso de proteger a la mariposa y la comunidad El Rosario, del municipio de Ocampo.

Ruprah de Fina, también periodista de guerra y nominado al Emmy por sus documentales Nómadas y Epic animal migrations: México, expresa en entrevista:

“Estamos impulsando una historia importante para concientizar a la audiencia y esperamos que se traduzca en un cambio quizá legislativo para expandir las protecciones por los bosques y los defensores del medio ambiente. Es lo que podemos esperar”.

Mientras, el productor del filme de 91 minutos, Eduardo Díaz Casanova, refuerza:

“Intentamos visibilizar estos casos y generar conciencia de lo que sucede con figuras como Homero, que suceden todos los días, todos los meses y todos los años”.

El guardián de las monarcas (México, 2024) se puede ver desde el 9 de mayo en la plataforma Netflix y forma parte de la gira 2024 de Ambulante. Cine documental Itinerante (ambulante.org).

Nacido en el ejido El Rosario, Michoacán, Gómez González, quien desde los 25 años se dedicó a proteger el ecosistema de la Mariposa Monarca, estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Autónoma de Chapingo y adquirió los conocimientos para conocer los aspectos técnicos del bosque de su comunidad.

Homero Gómez. Lucha desigual. Foto: Cortesía Netflix

Se dio cuenta de la tala de madera por el crimen organizado --según el largometraje--, mientras él y los ejidatarios, como podían, atrapaban a los maleantes para entregarlos a las autoridadez. Después denunció que esos grupos criminales sembraban aguacate donde talaban, y cómo para ello se robaban el agua de los ríos con pozos, por lo cual perjudicaban a las mariposas monarcas y a la población.

El 13 de enero del 2020, el activista acudió a una feria en El Soldado, municipio ubicado a 30 minutos de El Rosario, y nunca regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado el siguiente 29 en un pozo de El Soldado, con un golpe en la cabeza, a decir de sus familiares. Hasta la fecha su muerte no ha sido esclarecida.

En El guardián de las monarcas se recogen testimonios de sus hermanos Amado, Ángeles y Juan, su esposa Rebeca Valencia y su hijo Homero. También de Elizabeth Guzmán, síndica de Ocampo (2018-2021); Octavio Ocampo, presidente del PRD Michoacán; Mario Pinedo, Fiscal de Homicidios Dolosos; Andrés Moreno y Raymundo Cruz (amigos); Arturo Molina, reportero de La Voz de Michoacán; Óscar López, reportero de The Guardian; Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia; Columba González-Duarte, antropóloga sociocultural, y Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán del 2015 al 2021, entre otros.

Dalia Martínez dice a cuadro:

“Algunas veces llegué a platicar con él y se me quedó grabada una frase que el decía: que el siguiente paso del crimen organizado era hacerse dueño de los recursos naturales. Decía que ellos van a controlar el agua y el bosque, y efectivamente, creo que lo estamos viviendo ahora”.

Un homenaje

Ruprah de Fina rememora a Proceso que hacia 2017 conoció a Gómez González en su comunidad, como parte de su búsqueda por comprender la ruta migratoria de la Mariposa Monarca para el documental Epic animal migrations: México:

“Para esa investigación pasé varios días en el Santuario de la Mariposa Monarca, en la comunidad de Ocampo, y mi principal guía fue Homero, quien no sólo me sorprendió por su amplio y profundo conocimiento sobre esta especie, sino por su ardua labor para preservar el santuario, junto con su comunidad. Su trabajo como ambientalista me pareció muy inspirador, desde entonces sentí mucha empatía por lo que hacía y seguí de cerca su trabajo.

En defensa de una maravilla. Foto: Cortesía Netflix

“Cuando en 2020 supe de su desaparición durante dieciseis días, que culminó en el lamentable hallazgo de su cuerpo, puse particular atención a la cobertura mediática del caso, a los cabos sueltos que habían alrededor de su muerte y pensé en cuál sería la mejor manera de ayudar a amplificar su mensaje de defensa y mantener vivo su legado”.

A cuatro años de entonces –anexa enfático-- “creo que El guardián de las monarcas responde a esa inquietud”:

“En el documental, la gente podrá conocer la historia de Homero para así entender el impacto de su muerte en el contexto de la grave crisis de conservación ambiental por la que atraviesa Michoacán, pues tristemente el de Homero es sólo uno más de los muchos casos de ambientalistas desaparecidos en México”.

Según el reporte de la organización internacional Global Witness (con oficinas en Londres, Washington DC y Bruselas), 1,733 personas defensoras del medio ambiental fueron asesinadas entre los años 2012 y 2021 en Latinoamérica: Brasil (342), Colombia (322), Filipinas (270) y México (154). En 2021, 54 activistas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en México.

La misma instancia reportó que en 2022 México ocupó la tercera posición en América Latina, ya que 31 defensores ecologistas fueron asesinados. Para el 2023, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que ese año se exterminó a 20 personas defensoras y se desapareció a 19. Este mismo año, 197 ambientalistas recibieron amenazas, intimidación, agresiones físicas y criminalización.

El pasado 17 de abril, el Cemda dio cuenta de que, sumando los datos de 2024, se llega a la cifra de 102 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en México a causa de su labor.

Ruprah de Fina platica que cuando empezó el rodaje en 2022, ya se resaltaba que México se encontraba entre los países más peligrosos en ese ámbito:

“Entendimos que la historia de Homero no únicamente era importante por su gran labor y su lucha, sino por lo que representa en este país. El caso va mucho más allá, a un tema que desafortunadamente está siendo cada vez más universal”.

Para Díaz Casanova, fundador de Península Films & Entertainment, es importante el documental porque “hicimos una relación fuerte con la familia, y eso siempre es muy doloroso, ver a la esposa, los hijos y hermanos en malas condiciones para acudir a la justicia”. Agrega:

“Y estos crímenes ambientales son muy tristes. Nos duele a todos, y por eso había que rendirle un homenaje a este personaje. Es importante mostrar lo que está sucediendo en la reserva donde llega la Mariposa Monarca. La labor de Emiliano como director es impresionante. Lo respeto. Entonces creo que fueron todos esos elementos que me incitaron a ser parte de este proyecto”.

Ambos intentan explicar quién era Gómez González. Así lo recuerda Ruprah de Fina:

“Se trata de una persona muy difícil de definir porque tenía muchas aristas. Era un gran defensor de los bosques y entendía muy bien las redes sociales. Era un protector de su comunidad y una persona que falleció demasiado joven. Tenía mucho que terminar”.

Mientras Díaz Casanova subraya:

“A eso agregaría que era un gran padre de familia. Eso es muy importante, y un gran líder en su comunidad. Era muy admirado”.

El productor reconoce la labor de los medios informativos locales:

“Con sus investigaciones son ellos quienes dan a conocer estas historias. Fueron nuestros principales aliados. Hay que promover que paren los homicidios de activistas y para los que han sido asesiandos, que no detengan la investigación y sea profunda para conocer realmente lo que les sucedió”.

El homenaje. Foto: Cortesía Netflix

Ruprah de Fina espera que con este filme se reabra el caso de Gómez González o “al menos reabrir la conversación sobre el caso y la importancia de Homero, ya que es lo que más quiere la familia”.