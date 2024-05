Marcello Lara, de Moderatto a su alter ego "Burgerman"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego del adiós de los escenarios del grupo de rock Moderatto, su guitarrista Marcello Lara conocido como “Mick P. Marcy” abandona a ese personaje para dar cabida a su alter ego “Burgerman”, un catador de hamburguesas, y con ello al festival Burger Fest, que se realizará este sábado en el Campo Marte.

En video-entrevista con Proceso, el rockero originario de Chihuahua nacido el 19 de enero de 1978 afirmó que la despedida de Moderatto --realizada en concierto en marzo pasado en el Palacio de los Deportes y ante 18 mil almas--, era algo que siempre se habló entre sus integrantes, y que luego de 23 años tuvo punto final, en parte por los proyectos personales de cada uno de sus compañeros:

“Era en parte lo que queríamos hacer, estábamos muy contentos, pero después de tantos años era como estar en el ejército, teníamos todos un chorro de proyectos aparte que no podíamos darle la atención. Creo que por eso fue más fácil para nosotros tomar la decisión de parar a Moderatto, no sabemos si será definitivo o no.

“En este momento todos estamos metidos en proyectos musicales o no musicales. Ahora es el momento de ‘Burgerman’ para mí”.

“Burgerman” surge oficialmente en 2005, es un sobrenombre de Marcello Lara, quien también es titular del programa “Los Clásicos del Rock en Español” en 88.9FM y ejecutivo de la disquera independiente DeGiraMX, con ese sobrenombre dio cabida a su devoción por las hamburguesas. El alter ego fue creado debido a que Marcello tenía múltiples actividades, viajaba mucho y conoció hamburguesas por todo el mundo.

Actualmente, “Burgerman” se encuentra en redes sociales (Facebook, Instagram y “X”), como @Burgermanmex, así como en el blog: www.burgerman.com.mx. Ya que sus cuentas se han convertido en el referente de hamburguesas en México creó el Burger Fest México 2023, un festival hamburgueserías reunidas en un mismo lugar. Este 2024 se realiza en mayo, considerado internacionalmente mes de la hamburguesa.

El músico se dijo contento porque ahora siente una mayor libertad para dedicar el tiempo a una de sus pasiones, que es comer hamburguesas:

“Tenía el trabajo perfecto de ser estrella de rock en una banda exitosa, viajar y tocar, pero hay un trabajo mucho mejor, me pagan por comer, eso ya es una locura, me pagan por comer lo que más me gusta en la vida, soy un tipo doblemente afortunado”.

Con ese hobby y enmienda dirigirá por segunda ocasión el Burger Fest, a celebrarse el próximo sábado 11 de mayo en Campo Marte, ubicado a un costado del Auditorio Nacional, abriendo un espacio dedicado al público que al igual que él gusta de las hamburguesas, reuniendo en esta oportunidad a más de 30 restaurantes.

Adicional, el encuentro será aderezado por un Dj y un saxofonista recorriendo los senderos amenizando el convite, y que la idea es que el próximo año haya más presencia de bandas en el festival.

Marcello goza de un historial dedicado hacia una vida a la música, por lo que reconoció que al comandar el Burger Fest, el terreno es complejo.

“La idea es que crezca orgánicamente el festival como para que se vuelva una cosa más bonita, que haya mucha promoción de los lugares, ya se está estableciendo la segunda edición como el festival de las hamburguesas en el país y también traer del interior de la República”.

Añadió que al ser promotor musical y curador de hamburguesas siempre lleva presente la idea de apoyar desde los restaurantes premium hasta los espacios alternativos e incluso puestos callejeros, a la par de los emergentes, sintetizando los que considera los mejores espacios para comer:

“Con ‘Burgerman’ he tratado de hacer más que una cuenta de juicio una de recomendación. Y la curaduría del festival va más en ese sentido, tratar de reunir en un mismo lugar a las que yo pienso que son las hamburgueserías que todo mundo debería de conocer y probar, juntas en un lugar.

“Personalmente como de todo, cuando me di a la tarea las pruebo todas, no me importa que sean de señor, premium, o de carrito de la calle, trato de probar todas”.

También comentó que una parte de su tiempo está enfocado en su banda Los Señores Blues Band, agrupación también integrada por Leoncio Lara Bon en la guitarra, José Areán en el bajo y Elohím Corona en la batería; con quienes tendrá una tocada especial el 8 de junio en el Foro del Tejedor.