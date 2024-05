"Mad Max" ha vivido en la cabeza de George Miller por 45 años

CANNES, Francia (AP) — Apenas George Miller se ha dado cuenta de cuán influyente fue su educación médica para el mundo de "Mad Max".

Miller fue brevemente doctor antes de encontrar el cine. Su hermano gemelo, con quien estudió en la universidad, siguió siéndolo. Como residente en el Hospital St. Vincent en Sydney, Miller vio a personas en el nacimiento y en la muerte, en momentos de, dice, "extremis".

Extremis, una palabra latina que se traduce literalmente como "a punto de morir", sería una forma bastante adecuada de describir el yermo postapocalíptico de "Mad Max". Podría aplicarse a todos los personajes, o a la Tierra misma. Cuanto más lo piensas, más comienza a parecerse la distopía del desierto de Miller a una fantástica sala de emergencias. Las bolsas de sangre humana de "Mad Max: Fury Road" ("Mad Max: Furia en la carretera"). El brazo protésico de Furiosa. La mascarilla respiratoria de Immortan Joe.

"No creo que seguiría haciendo películas si no tuviera esa parte de mí mismo", dijo Miller sobre su experiencia médica en una entrevista reciente.

"Estás viendo a un ser humano desde todos los puntos de vista. Como órganos. Como individuos", dice Miller. "A veces mirando a través de un microscopio y viendo sus células. O una autopsia. Psicológicamente. En todos los sentidos, estás mirando al ser humano. Eso es lo que haces como contador de historias".

El ojo clínico de Miller también podría aplicarse a la extensa saga de "Mad Max". Es un mundo que ha vivido en su cabeza durante casi medio siglo. A diferencia de la mayoría de las otras franquicias cinematográficas de larga duración, es exclusivamente de Miller. El cineasta de 79 años ha escrito y dirigido todas las películas, desde "Mad Max" de 1979 hasta la nueva "Furiosa: A Mad Max Saga" ("Furiosa: De la saga Mad Max"), que se estrena en cines el 24 de mayo.

Además, a diferencia de la mayoría de las franquicias, la visión de Miller se ha vuelto más cinematográfica con el tiempo. "Fury Road", considerada una de las mejores películas de acción de la historia, se movía como Buster Keaton con esteroides, con acrobacias locas y movimientos continuos hacia adelante, todo agónicamente empalmado desde la más breve de las tomas en medio de una producción desafortunadamente problemática. "Furiosa", cuya trama transcurre en los años previos a esa película, es protagonizada por Anya Taylor-Joy como una joven Furiosa, agranda la saga y, particularmente en algunas secuencias sin aliento, mantiene el mismo impulso precipitado.

"Ya no hago nada con las manos", dice Miller. "Siempre hay alguien que puede escribir más rápido que yo. Siempre hay alguien que puede cortar más rápido que yo. Siempre hay alguien que puede manejar una cámara mucho mejor que yo. Así que todo está en la cabeza".

"Puedo citar algunas de las líneas de la película, pero conozco prácticamente todos los cortes de prácticamente todas las películas que he hecho y, en muchos casos, los cortes de algunas de mis películas favoritas", agrega Miller. "Esa es mi neurología".

Tomó tiempo reiniciar "Mad Max". A pesar de lo sensacional que fue la respuesta a "Fury Road", que ganó seis premios Oscar, su realización se vio empañada por problemas de producción y discordia entre su elenco. Las fricciones continuaron en los años posteriores, también, cuando Miller y Warner Bros. se demandaron mutuamente en una disputa salarial.

Esos problemas finalmente se resolvieron y la atención se centró en un par de guiones que Miller tenía listos. Mientras "Fury Road" estaba atascada, Miller había escrito tratamientos tanto para "Furiosa" como para "The Wasteland", una película de "Mad Max" que tenía lugar un año antes de "Fury Road" y espera hacer pronto. Primero llegó "Furiosa", que Miller originalmente pretendía que fuera un anime.

"No pensaba en convertirlo en un largometraje", dice. "Pero cuando 'Fury Road' se retrasó una vez más por las lluvias, no tenía sentido hacer un anime antes de hacer 'Fury Road'. En el momento en que hicimos 'Fury Road', toda la historia de eso, decidimos hacerla como una película".

Miller reunió a gran parte del mismo equipo de "Fury Road": la editora Margaret Sixel (esposa de Miller), el coguionista Nico Lathouris, el productor Doug Mitchell, el diseñador de producción Colin Gibson, el coordinador de acrobacias Guy Norris. Pero su elenco sería en gran parte nuevo. Para una Furiosa más joven, recurrió a Taylor-Joy. Cuando discutían su casting, Miller le pidió a Taylor-Joy que se filmara a sí misma haciendo el enfurecido monólogo de Peter Finch en "Network" ("Network, un mundo implacable").

¿Qué tan bien dominado tenía a su Finch? "Conseguí el papel", dice Taylor-Joy, sonriendo. Luego vino la parte difícil: filmar "Furiosa".

"Es lo que quería. Sabía que quería algo que me pusiera a prueba en todos los sentidos", dice Taylor-Joy. "Y obtuve esa experiencia. Cualquiera que se sienta atraído por hacer una película de 'Mad Max', si no es ardua de alguna manera, personalmente me sentiría engañada. No vas para eso al yermo".

Eso incluyó menos de cuarenta líneas de diálogo en toda la película para Taylor-Joy. Por otro lado, una asombrosa secuencia de acción en combate, tardó 78 días en rodarse. Taylor-Joy dice que fue un ejercicio de filmación pieza por pieza.

"Podría hacer una cuenta regresiva", dice Taylor-Joy. "Yo estaba como, 'Está bien, estoy debajo del vehículo. Y ahora estoy en el costado del vehículo. Y finalmente he llegado al cazador. Y, Dios mío, estoy de pie. Esto es mejor'".

Chris Hemsworth, en una de las actuaciones más coloridas y transformadoras de su carrera, interpreta al villano Dementus con el estilo de un conquistador romano trastornado. Una clave para desbloquear al personaje, dice Hemsworth, fue un consejo de Miller para intentar escribir un diario con la voz de Dementus, un maníaco con su propia historia dolorosa que tiene su propio Rosebud, un oso de peluche, atado a su espalda.

"Fue la experiencia más satisfactoria que he tenido", dice Hemsworth sobre el papel. "El guion me dio muchas más opciones y direcciones para que pudiera tomar un personaje de lo que me habían dado anteriormente. Fue un gran cambio con respecto a todo lo demás que había hecho".

A pesar de lo largo que fue el rodaje de "Furiosa", ambos astros entraron en el proceso decididos a tener un ambiente más positivo que en "Fury Road".

"Todos entramos para hacer esto, sin excusar ningún tipo de comportamiento, queriendo ser más amables los unos con los otros", dice Taylor-Joy. "Especialmente para mí, soy un gran fan de George Miller. Quería asegurarme de que se sintiera respetado, escuchado y cuidado en el set".

"Mad Max" ya se ha transformado en una especie de arquetipo: un western del futuro cercano con ansiedades modernas amplificadas. Al igual que antes en "Mad Max", el agua escasea y los recursos naturales son brutalmente disputados en "Furiosa".

"Se podría argumentar que, dependiendo de dónde te encuentres en la historia, dónde te encuentres en el tiempo y el espacio, siempre hay una sensación de caos potencial y un mundo caído", dice Miller. "Siempre está ahí en el espíritu de la época".

Pero, señala Miller, estas películas se filman en gran parte al aire libre, y las condiciones en las que las has realizado han cambiado notablemente con el tiempo. Miller recuerda haber visitado una zona de la Gran Barrera de Coral a principios de los años 70. Cuando regresó décadas después a la misma playa, "la diferencia fue impactante para mí".

"Todo eso está ahí", dice Millers. "Y tiene que expresarse en cualquier historia que cuentes sobre el mundo".

El hermano de Miller se jubiló recientemente como médico. Pero durante años, hablaban por teléfono sobre sus pacientes, discutiendo observaciones y diagnósticos.

"Me doy cuenta de que esa era una forma de procesar el caos del mundo", dice Miller. "Me gusta pensar que eso es lo que sigo haciendo".