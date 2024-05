“La Guardia Blanca” de Julien Elie, filme que retrata la lucha de comunidades contra el despojo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con las voces principales y allegadas del documental La Guardia Blanca (2023), esta noche se dio a conocer vía las redes sociales de Proceso, la conferencia de prensa de este filme que expone la lucha de habitantes de comunidades convertidos en activistas por necesidad, en respuesta a despojo de corporativos y grupos criminales.

La película de Pimienta Films llegará a la ciudad de Querétaro este 17 y 18 de mayo en presentación especial, para luego estrenarse oficialmente este 24 de mayo en la Cineteca Nacional, al día siguiente en el Cine Tonalá, y tras ello recorrerá diversos puntos del país como Chihuahua y Zacatecas.

La presentación contó con el director Julien Elie; Ernesto Pardo, cinefotógrafo; Roberto de la Rosa, campesino, pastor, activista y uno de los protagonistas; y los periodistas Alfredo Valadez y Bianka Estrada, esta última como moderadora.

La cinta ha recorrido festivales como el de Cine de Hamburgo, DocLisboa, el Internacional de Documental de Montreal, y Ambulante, este último describe en su sinopsis:

“Las grandes empresas controlan enormes parcelas de tierra haciendo caso omiso de la ley. La violencia calla a quienes se atreven a alzar la voz. México es el país con mayor número de defensores de la tierra asesinados. Se devoran montañas, se secan las aguas subterráneas y se contamina la riqueza natural amenazando el bienestar de las futuras generaciones”.

En el acto, Julien Elie, documentalista que tiene en su haber la cinta Soles Negros (2018), sobre la violencia y feminicidios, relató que fue justamente ese trabajo el que sentó las bases para La Guardia Blanca:

“Todo comenzó durante la grabación de Soles Negros, estuve con Roberto Pardo para grabar en zonas muy aisladas del país, donde había un ‘nuevo orden de terror’, pueblos vacíos, pero empresas minerales que hacían negocios como si fuera normal, me tocó mucho. Esas empresas están por todo el mundo y se establecen en las zonas más conflictivas del mundo, al verlo en el estado de Guerrero me impactó mucho.

“Empezamos a investigar el tema de la devastación territorial en el país, y gracias a la labor de Alfredo, Jesús , --y aunque no están en el filme-- de Marcela Turatti o Patricia Mayorga, se ha investigado el despojo y la ‘nueva colonización’… no me importaba el denunciar a una empresa era más el mecanismo de represión, de robo de la tierra que viene desde hace siglos”.

Explicó que La Guardia Blanca tiene tres historias, una sobre una familia chihuahuense que vive en el exilio, otra de una familia en Oaxaca, que defiende el Río Verde de ese estado en relación al agua, y la de Roberto de la Rosa, de quien dijo lucha aislado en un cerro de Salaverna del municipio Mazapil, en Zacatecas, contra dos mineras:

“Son diferentes temas pero al final la misma historia de terror, la idea es transmitir un poco de lo que pasa en esas zonas fuera de la ley, donde no hay presencia del estado, todo está controlado por empresas privadas”.

Mientras que De la Rosa, compartió su lucha por el derecho a su tierra y trabajo, lo que lo ha convertido también en activista, relató que en su comunidad, Solovino, se dedican al pastoreo, un polígono donde se pastorea y se siembra:

“Nosotros hicimos solicitud de tierra en 2005, y luego Carlos Slim salió con que tenía escrituras, pero las rastreamos y no tienen antecedentes, son escrituras apócrifas, sin embargo el poder económico de Carlos Slim corrompe todo, desde los presidentes municipales al gobernador que le ayudó a sacarnos a fuerza, a demoler el pueblo, la Sedatu (y el (ex) Presidente de la República, porque (Enrique) Peña Nieto (a nosotros) después de tener escritura a favor de la tierra ‘nos dio la vuelta’ ya para salir (del sexenio); y Andrés Mannuel López Obrador no ha movido un dedo para ayudarnos en esto, es difícil, y más por la amistad de Slim con López Obrador”.

Detalló que ha sido gracias a la sociedad civil organizada que se ha podido y se han podido defender:

“Nuestras denuncias no avanzan, y luego nos denunciaron, y de defendernos de criminales ahora resulta que ¡soy el criminal!... Cuando nos amenazaban decían ‘les vamos a quitar todo lo que tienen, lo vamos a encerrar a la cárcel, no le vamos a dejar nada, y no lo vamos a dejar salir’, esas eran las amenazas de Juan Manuel Márquez, un licenciado que tenía Slim aquí, el encargado de convencer a la gente, y la gente no aguantó…al final quedamos seis, siete personas, cuando vieron que éramos pocos entonces ‘criminalícenlos, enciérrenlos’, está canijo”.

Historia global

Respecto a las dificultades de ejercer el periodismo en México con libertad, Valadez recordó los homicidio de Javier Valdez (ayer 15 de mayo se cumplieron siete años), así como los de Miroslava Breach y Regina Martínez, dijo:

“Ejercer el periodismo es complicado, difícil, un riesgo mortal como lo ha sido para cientos de defensores del territorio a lo largo del país y América Latina. La Guardia Blanca es valioso, importante por su óptica, perspectiva, tanto por su director y su equipo, de fotografía, el trabajo de campo, no es solo de gabinete o ir a los salones o aulas académicas, es un trabajo arduo… el miedo y riesgo siguen latentes en Zacatecas, y las noticias lo dibujan de cuerpo entero…”.

Y compartió una teoría basada en el volumen “Guerras climáticas” del escritor alemán Harald Welzer, sobre la existencia de grupos de mercenarios en el mundo contratados por las grandes corporativos y/o países para desestabilizar pueblos y gobiernos.

Mientras que Ernesto Pardo, ganador del Ariel a ‘Mejor Fotografía en 2017 por el documental “Tempestad”, comentó sobre su labor como cinefotógrafo de La Guardia Blanca y la relevancia de los elementos visuales para complementar a la historia:

“Julien tenía muy claro desde un inicio que quería imprimir algo del ‘western’ a la imagen, tomando algunos de sus elementos, con grandes espacios naturales donde pequeños personajes se enfrentan a grandes retos violentos, tenía claro que necesitábamos estos grandes espacios naturales contados de una manera bella, y donde estos personajes resisten frente a la violencia…

“Otra cosa que queríamos filmar y que hablamos mucho en la preparación tiene que ver con el miedo que se siente cuando llegas a estos lugares, que se puede sentir en una comunidad como Paso de la Reina (Oaxaca) rodeada de crimen, bandas organizadas, que intentan penetrar para asustar a la gente, matar. Hace menos de un año mataron a un compañero que filmamos en Paso de la Reina, y queríamos contar esa sensación de miedo, nuestros héroes que se enfrentan a maquinarias de violencia…”.

Hacia el final de la conferencia, Julien Elie retomó las palabras de Valadéz para comparar a La Guardia Blanca como una historia global, además de apuntar la esperanza que puede producir su filme:

“La mirada optimista que veo es a través de los ojos de los protagonistas de la película, como Roberto. Espero que la gente la vea en las salas porque intentamos hacer una película inmersiva, es una experiencia distinta a verla en una computadora, hay un trabajo importante con el diseño de sonido y música que aporta otros sentimientos… esperamos que la gente vaya a verla en salas”.

La Guardia Blanca se proyectará este 17 de mayo a las 20 horas la Cineteca Rosalío Solano, y 18 de mayo a las 19:40 horas en el Cinépolis La victoria, ambas en la ciudad de Querétaro y con la presencia del director. Luego se estrenará oficialmente el 24 de mayo en la Cineteca Nacional de esta ciudad, al día siguiente en el Cine Tonalá, y tras ello en estados como Chihuahua y Zacatecas, las fechas, horarios y sedes se colocarán en las redes sociales de Pimienta Films (@PimientaFilms) en X, Facebook e Instagram.