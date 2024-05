Murió la actriz y conductora Verónica Toussaint tras luchar contra el cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y conductora Verónica Toussaint murió este jueves 16 tras varios años de padecer cáncer de mama.

Toussaint fue conocida por su participación en La Corneta, Qué Chulada y LOL. Su carrera la inició en el teatro, actuó en series como Capadocia y películas "Cosas Imposibles” o “Papá o Mamá” y la famosa Oso polar, con la que obtuvo el reconocimiento como Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine de Hermosillo y el premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina en 2018.

Nacida en Monterrey en 1976, la actriz de doblaje le dio vida al personaje Zhen en “Kung Fu Panda 4", una zorra Corsac gris, enérgica y luchadora.

Leyenda

Durante los últimos años trabajó en Imagen Televisión, hasta poco antes de su fallecimiento siguió trabajando en el programa “Qué Chulada”; la noticia de su fallecimiento fue confirmada por Ciro Gómez Leyva durante su noticiero nocturno.

La conductora participó recientemente en uno de los episodios de Divina Comida. Nació en 15 de mayo de 1976 en la Ciudad de México y desde octubre de 2021 compartió con el público que padecía cáncer de mama y que sería sometida a quimioterapias y radioterapias.

La actriz contó sobre su proceso para combatir el tumor que le inició en su mama izquierda y que se recorrió hasta la axila donde creció como “una bola de golf’, comentó.

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias vividas increíbles: No de debo nada a nadie", afirmó Verónica en una entrevista con Imagen Televisión.

Diversos medios externaron su pésame ante la pérdida de la actriz.

El conductor Ciro Gómez Leyva le dedicó unos minutos a su compañera de trabajo.

En el Once lamentamos la partida de Verónica Toussaint. Tu paso por esta televisora quedará guardado por siempre en nuestro acervo.