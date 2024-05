"Si me toca morir pronto, me muero en paz", así hablaba Verónica Toussaint del cáncer que padecía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y conductora mexicana Verónica Toussaint falleció el día de ayer, 16 de mayo, a los 48 años de edad, debido al cáncer de seno que padecía.

En 2021, Toussaint reveló que le había sido diagnosticado cáncer de mama y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante describió que el cáncer que padecía era muy agresivo, por lo que los médicos le recomendaron que llevara un tratamiento con quimioterapia, cirugía y radiación.

20 años antes, la actriz ya había ganado una batalla previa contra esta enfermedad, en esa ocasión se trató de cáncer en el apéndice.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje, o sea, me he gastado la vida y a partir de ahorita, lo que tenga yo de vida es ganancia”, declaró la conductora.

Toussaint nació en Monterrey, Nuevo León en 1976. La actriz fue galardonada con el premio Ariel por Mejor Coactuación Femenina en 2018, por su participación con el personaje de “Flor” en la película “Oso Polar”, de Marcelo Tobar, largometraje filmado con un iPhone.

La regiomontana trabajó en otras cintas como “Cosas Imposibles” o “Papá o Mamá” y series de televisión “Capadocia” y “LOL”. Toussaint también se desenvolvió como conductora de televisión y hasta poco antes de su fallecimiento siguió trabajando en el programa “Qué Chulada” en Imagen Televisión; Toussaint explicó que este la hacía “sentir viva”, por lo que continuó su participación.

En el programa Que Chulada! de Imagen TV, donde Toussaint colaboraba, iniciaron la transmisión con una despedida a su compañera.