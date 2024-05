Tecate Emblema: lluvia y Sam Smith ante 59 mil fans

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Una candente fiesta pop que incluyó lluvia figuró en la primera fecha del festival Tecate Emblema. El acto estelar corrió a cargo de Sam Smith ante 59 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde a su vez destacaron los actos de Måneskin, Belanova, Paty Cantú y Monsieur Periné.

La tercera edición festivalera abrió sus puertas a las 15:50 horas de este viernes y un recorrido por tres escenarios: el principal Tecate, adicional los alternos Kia y Shein.

Una tarde soleada, por instantes nublada, generó un clima incandescente entre los respetables contando con los habituales quioscos para refrescarse y degustar alimentos, agregado espacios para reposar entre los jardines del inmueble de la alcaldía Iztacalco.

El recorrido fue relajado entre cada tablado, destacando el principal, erigiendo la figura insignia de un águila de tonalidades violáceas a un costado de la tarima. Asimismo, los ojos del ave en la cima del escenario observaban con su profunda mirada a la fanaticada.

El encuentro preservó su conceptualizad, dando apertura a las libertades y diversidad sexual. Destacó recibiendo por primera ocasión a una agrupación de K-Pop, la boy band surcoreana Riize, entonando “Talk Saxy”, “9 Days”, “Impossible” y “Love 119”.

El espíritu femenino imperó como es tradición en el Emblema. Arribó la banda colombiana Monsieur Periné al mando de Catalina García, seleccionando “Sabor a Mí” en honor al celebre compositor mexicano Álvaro Carrillo (1919-1969), además de enaltecer la fuerza latina en “Cumbia Valiente” e incluir “Onda Sensual”.

Hizo lo propio la cantante mexicana Paty Cantú entonando “Corazón Bipolar”. Así saludó a sus adeptos:

“¡Estoy emocionada por ser mi primera vez en el Emblema! ¡Celebremos lo bueno, como es el amor libre!”.

Siendo aclamada prosiguió en “Goma de Mascar” flotando en el escenario burbujas de jabón, añadiendo “Cuenta Pendiente”, “A las 3”, “Funeral 2.0” y “No fue Suficiente”.

Caía la noche y los italianos Måneskin encendieron las emociones con su pop rock. La energía detonó al instante que aparecieron sus integrantes, el vocalista Damiano David, la bajista Victoria De Angelis, el guitarrista Thomas Raggi y el baterista Ethan Torchio. Entre las rolas se escucharon “Don't Wanna Sleep”, “Gossip”, “Zitti E Buoni”, “Honey (Are U Coming?)” y “Coraline”.

La banda de electro pop jalisciense Belanova hizo arremolinar a sus fans para presenciar a la vocalista Denisse Guerrero, el bajista Ricardo Arreola y el tecladista Édgar Huerta. Compartieron “Niño”, “Tus Ojos”, “Cada que...” y “Cumbia Medley” en tributo a Selena Quintanilla (1971-1995), sin faltar “Por Ti”, “Baila mi Corazón” y “Rosa Pastel”.

La celebridad británica Samuel Frederick Smith, conocido artísticamente como Sam Smith, protagonizó la presentación cúspide del festival. El artista nacido el 19 de mayo de 1992 gozó de sus fans mexicanos con quienes festejó la antesala de su cumpleaños, en una noche que sorprendió con una leve lluvia para refrescar a las almas apretujadas en el escenario principal.

El viaje sonoro contempló un espectáculo al estilo de su gira The Gloria Tour. Una colosal musa repleta de grafitis sobre la tarima permanecía reposando sobre el tablado que encarnó alegóricamente a la divina Afrodita (en la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor). En tanto, el cantante ataviado de negro hechizó a los ritmos de “Stay With Me”, “I'm Not the Only One” y “Like I Can”.

Previo al anunciar su próximo cumpleaños, declaró conmovido:

“¡Este es mi lugar favorito para hacer giras!”.

Los aplausos y griteríos lo cobijaron hasta el último rincón, prosiguiendo en “Too Good at Goodbyes”, “Diamonds”, “How Do You Sleep?” y “Dancing With a Stranger”.

Se asomó pertinaz llovizna y los fieles permanecieron en el lugar sin menguar los ánimos dando nota “Good Thing” y el buen Sam brindando cambio de vestuario. Se delineó “Desire” y Tláloc concedió tregua para finiquitar en pasiones derrochadas en escena y el público danzando frenéticamente la clásica “I Feel Love”, dando cierre dantesco en “Unholy”.

El Dj estadunidense Marshmello dirigió la pachanga más allá de las dos de la madrugada. En la segunda entrega de este sábado se verá a Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Nicki Nicole y Miranda.