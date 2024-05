Tecate Emblema: Christina Aguilera, Nelly Furtado, Nicki Nicole y Anitta reúnen a 71 mil fans

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El festival Tecate Emblema en su segundo día reunió a poco más de 71 mil fans; la celebración de fuerza femenina contó con la presencia de Nicki Nicole, Aitana, Anitta, Nelly Furtado y Christina Aguilera, adicional destacó el dúo Miranda y el Dj Calvin Harris en cierre de noche.

La fiesta sabatina dispuso de tres escenarios donde desfilaron las alternativas musicales enfocadas al estilo pop: el principal Tecate, incluyendo los alternos Kia y Shein, además de los espacios para dispersión, comida y juegos.

Desde la apertura a las 15:30 horas la fanaticada se apropió de los espacios en un ambiente festivo que incluyó clima caluroso y cero lluvia respecto a su día anterior. La libertad se sentía a cada paso, algunos aprovecharon cada segundo para presenciar a sus artistas, fieles permanecían frente a los tablados hasta su aparición. Unos más reposaban y se recostaban en los jardines.

La experiencia fue relajada para poder disfrutar de cada uno de los proyectos donde destacaron los actos de una extensa lista femenina que incluyó a la estrella brasileña Anitta, brindando candente baile de perreo en “Funk rave”, “Savage funk”, “Double team” y “La loto”.

Con dos cambios de ropa, la artista encendió los ánimos, primero con una playera corta y ajustada en blanco, cuya frase en rojo “Haters loves me” (los que me odian me aman) dio sentido a las críticas recibidas por las letras de sus canciones con énfasis en la libertad y el sexo.

El segundo movimiento incluyó una playera ajustada de la selección mexicana, con la que hizo el guiño de cariño hacia México, la brasileira se sorprendió a un escenario Tecate abarrotado y brindo espectáculo que incluyó clase de samba avanzada.

El sabor latino de la argentina Nicki Nicole hizo vibrar a las almas entonando en selección de rolas “8 AM”, “Mamichula”, “Otra noche” y “¿Qué le pasa conmigo?”.

Mientras la cantante luso-canadiense Nelly Furtado afinaba “Say it right”, “Maneater”, “Turn off the light” y “All good things”, el dúo argentino Miranda encendía su escenario arremolinando a sus adeptos. Sus integrantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas, engalanaron con una gala de fantasía y glamur sonando “Ritmo & decepción”, “Siempre que lo beso”, “Uno los dos”, “Tu misterioso alguien”, “Perfecta” y “Yo te diré”.

La cantautora dominicana Carmen Cambiazo conocida como “The Change” hizo lo propio con selectos seguidores compartiendo “Báilame”, “Easy”, “Tranqui”, “Dúo perfecto” y “Cicatrices”.

En su turno en el escenario Kia, la española Aitana dio tremendo show con bailarines incluidos. En pantalón de piel rojo, top a tono, y botas largas en negro hizo lo propio al entonar “24 rosas”, “Presiento” y la exitosa “Mon amour”, pero el hit de su presentación fue la invitada especial Nicki Nicole, con quien compartió “Formentera”, colaboración musical que no se había logrado en vivo hasta esta noche del Tecate Emblema, en palabras de la propia Aitana.

Al terminar Aitana los asistentes corrieron hacia el escenario Emblema para buscar un buen lugar para ver a Christina Aguilera. La estrella neoyorkina Christina Aguilera llegó con ánimos congregados para temas como “Dirty” y “Can't hold us down”. Las almas trepidaron al oirse “Feel this moment”, siguiéndole “Falsas esperanzas”.

Conmovida por la recepción, Aguilera saludó exclamando:

“¡Los amo mucho!”.

En veloz respuesta los respetables en ecos al unísono gritaron:

“¡Christina, hermana, ya eres mexicana!”

Se dio nota a “Pero me acuerdo de ti”, continuando en “Show me how you burlesque”, sin faltar en derroche de sensualidad “Lady marmalade”.

En las pantallas se lanzó profundo mensaje dedicado a la salud mental ante la imagen corporal que se difunde en redes sociales, al instante que se entonaba “Beautiful”. Dando finiquito se enlistó “Fighter” y “Let there be love”.

Se enfilaba fiesta electrónica con el Dj estadunidense Gryffin a los ritmos de “All you need to know”, “Losing control” y “Body back”.

El cerrojazo inexorable del encuentro festivalero quedó a cargo del Dj británico Calvin Harris, quien compartió un intenso set aderezado de arte digital en escena para “This is what you came for” con una Rihanna en versión de inteligencia artifical, “One kiss” en dupla con Dua Lipa, “I need your love”, “(It goes like) Nanana”, “Blame” y “Trick daddy”. Las almas enfiestadas permanecieron incansables hasta las fronteras de las dos de la madrugada.

La tercera edición del Emblema concluyó con la aceptación de cada año, en espera del anuncio de las estrellas del pop que configurarán el próximo 2025.