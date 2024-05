Actriz de Televisa Laura Vignatti revela violencia doméstica de su expareja: “arrasó con toda mi vida”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz de Televisa, Laura Vignatti, acusó a su expareja de violencia doméstica.

Antes ya había hablado del tema, aunque no con detalles de lo que sufrió en los meses que convivió en pareja.

La intérprete de telenovelas como “Mi Secreto”, “Mi marido tiene familia” y “Lo imperdonable”, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que las agresiones llegaron al grado de que su expareja la estranguló y le rompió la nariz.

Argentina de origen, Vignatti contó a los medios que cuando inició la relación con su ahora expareja detectó algunos “focos rojos” en su comportamiento, pero los dejó pasar.

Relató:

"A mediados de octubre empecé una relación con él, había focos rojos de los cuales ya los dejaba pasar. Me estranguló, me fracturó la nariz, entre muchas otras cosas”.

No solo eso, contó que tras la violenta agresión estuvo una semana en cama y él mismo fue quien le curó las heridas.

"Estuve una semana en cama sin poder moverme, después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien", confesó la actriz.

Debido a que las heridas provocadas le dejaron marcas, la actriz comentó que tuvo que dejar su trabajo y abandonar la telenovela “Mi Secreto”, aunque también por decisión de su expareja.

“Una de las veces que me golpea, lo hizo tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir (a la novela). Él ya contestaba mis mensajes, recuerdo que en uno contestó que no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias’”.

“Me anuló como persona”, soltó la actriz quien además refirió que todo el tiempo se sentía vigilada y temerosa de pedir ayuda, hasta que finalmente logró escapar.

“No podía salir, no podía hacer nada, me sentía como en otra dimensión (…) de repente, de la noche a la mañana, arrasó con toda mi vida. Me quedé sin casa, sin trabajo, sin coche, sin el dinero que me estaban pagando de la empresa, yo no sabía ni quién era”, dijo la actriz.

La actriz, quien estuvo acompañada de su abogada, dijo que ya emprendió acciones legales contra su expareja por violencia doméstica.