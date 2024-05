El tiempo está de su lado: los Rolling Stones sacudirán el Festival de Jazz de Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (AP) — El Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans suele ser como un circo musical de 14 pistas: una variedad de actos se presentan simultáneamente en escenarios repartidos por el extenso campo de una antigua pista de carreras de caballos.

Eso cambiará el jueves por la tarde, cuando 13 escenarios se queden en silencio antes de que los Rolling Stones hagan su primera aparición en el festival de 54 años.

"No queríamos tener 13 escenarios vacíos y sin gente frente a ellos cuando los Stones comenzaran a cantar canciones favoritas como '(I Can't Get No) Satisfaction' y 'Jumpin' Jack Flash'", dijo el productor, Quint Davis, a The Associated Press previo al arranque del festival. "Todos los que compraron una entrada para ese día compraron principalmente una para ver a los Stones".

El festival de jazz es la segunda parada de los Stones en su gira Hackney Diamonds, iniciada en apoyo a su álbum del año pasado, su primero de material original en 18 años. En un principio se presentarían en el aniversario 50º del Festival de Jazz en 2019, pero tuvieron que cancelar debido a una cirugía cardiaca de Mick Jagger. Su segundo intento, en 2021, se anuló cuando el festival no se realizó por la pandemia de COVID-19.

Los fans de los artistas de rhythm and blues de Nueva Orleans estarán atentos para ver si el legendario grupo interpreta "Time Is On My Side" (El tiempo está de mi lado), uno de los primeros éxitos de la banda. La reina del soul de Nueva Orleans, Irma Thomas, tuvo éxito con la canción en una grabación anterior, y le dijo a WVUE-TV en una entrevista que "existe la posibilidad" de que la interprete con ellos.

Sólo quedaba esperar que ese 40% de probabilidad de lluvia no afecte al festival que se realiza a unos 30 grados Celsius (80 Fahreinheit) el jueves.

Dumpstaphunk, una banda de funk-fusión nacida en Nueva Orleans con descendientes de la conocida familia Neville de la ciudad, se presentará justo antes de que los Stones lleguen al escenario más grande del festival. Dumpstaphunk está de luto por la reciente muerte del bajista Nick Daniels III, cofundador del grupo, quien falleció el domingo. No se ha dado a conocer la causa de su muerte.