La virtuosa pianista Argentina Durán y el rescate de “Rapsodia mexicana”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La joven y virtuosa pianista Argentina Durán, primera mujer titular en ese instrumento en la Orquesta Sinfónica Nacional, presenta su más reciente producción: Rapsodia Mexicana, con la que rescata a un compositor poco conocido, José Corona, además de discutir en entrevista con Proceso a los corridos tumbados y la presión de la edad en su gremio.

Si bien el disco ya está en plataformas digitales desde el pasado 26 de abril, estará disponible con tecnología de audio inmersivo Dolby Atmos a partir de este 3 de mayo, fecha en la que Durán (Xalapa, Veracruz, 1997), presentará al público su volumen en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 18:00 horas.

Grabado en 2023 en la legendaria y recientemente renovada Sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco con un excepcional piano Yamaha CFX, Rapsodia Mexicana se distingue por ser el primer álbum de piano clásico producido en México con tecnología de audio inmersivo Dolby Atmos.

El disco contiene obras de compositores mexicanos de épocas y estilos diversos, un repertorio de corte romántico, nacionalista e impresionista con obras de Manuel M. Ponce, Felipe Villanueva, José Rolón, Mario Ruiz Armengol y otros tal vez menos conocidos, como es el caso de Jesús Corona, autor de la obra que da título al álbum e inédita en grabación hasta ahora.

En entrevista con Proceso, Durán (@argentinaduranpianista en Instagram, en donde tiene 244 mil seguidores), considerada cmo una de las representantes de la nueva generación de intérpretes de música de concierto, narra lo que implica este disco en solitario:

“Tiene origen en un recuerdo de infancia de haber escuchado ‘Rapsodia mexicana’, la tocaba un compañero que estaba más avanzado y me gustaba mucho, al buscar después referencias de la pieza encontré que nunca se había grabado, y de hecho no hay mucha información sobre el compositor lo que me llamó más la atención, por sus raíces indígenas, porque le tocó vivir en un tiempo donde la mayoría eran compositores criollos y españoles. Corona compuso una obra de la dificultad de un estudio de Liszt, y no entiendo porque no se había grabado antes

“Ahora que se me dio la oportunidad para este disco cuando me preguntaron qué obras mexicanas tenía en mente, inmediatamente pensé en ‘Rapsodia Mexicana’, la aceptaron y le creamos –porque fue trabajo en equipo–, un marco que pudiera resaltar a la pieza con el estilo de compositores románticos. ‘Rapsodia mexicana’ contempla a ‘Adelita’, ‘Valentina’ y ‘La cucaracha’, como si fuera un popurrí con miles de escalas y acordes y una obra muy brillante, y difícil técnicamente, es la obra central y a partir de ellas se integraron todas las demás”.

Dirigida por Rosino Serrano y José Luis Esquivel, siendo ésta la segunda grabación que producen para Durán (la primera fue El sonido de la plata, 2021), el volumen cuenta con Luis Felipe Herrera, a cargo de la ingeniería de audio, mezcla y masterización en su estudio, Masterhead Lab. Mientras que la mezcla Dolby Atmos se realizó en los estudios Liquid Lab + Gramercy Post, en Nueva York, Estados Unidos.

El tema recurrente en la música...

Sobre el tema de la “presión” en el gremio de la música clásica, en especial por la edad y los niños prodigio, y la idea de mayor prestigio a menor edad y qué tanto ha cambiado, la pianista explica:

“Es estresante el tema de la edad aún y los niños prodigios, que entre más joven seas es como ‘mejor’, porque puedes ser más reconocido, pero en realidad las vivencias que ayudan en la interpretación y el repertorio viene cuando tienes mayor edad, y eso solo lo da la madurez y el tiempo.

“En lo general nos dejamos llevar por las premuras, pero no debería ser del todo así, se ha manejado (en la música) desde hace mucho tiempo, pero creo que debería de cambiar, espero suceda”.

Egresada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y con una maestría en Interpretación de Música Clásica Mexicana por el Conservatorio Nacional de Música de México, Durán también cuenta con estudios de posgrado en Chicago College of Performing Arts. Y relata que, aunque los estudios son una base importante en la carrera de los músicos, es el trabajo en equipo lo que da experiencia y base para nuevos niveles, dice:

“Mi mayor escuela ha sido mi trabajo en la Sinfónica Nacional, desde que entré empecé a conocer mucho más de la música orquestal, del trabajo de los directores, de los ensayos, y de los músicos que verdaderamente tienen un gran nivel”.

“En la orquesta no hay presión de sacar un examen sino de hacer bien un concierto que la gente paga por ir a disfrutar, y por supuesto que quiere escuchar lo mejor, y quieres dar lo mejor de ti, es otro tipo de presión”.

En relación a lo que hace en sus tiempos libres explicó que suele ejercitarse y ver películas o series en plataformas, y que en cuanto a música le gusta escuchar de todo, incluso habló sobre los corridos tumbados:

“La cultura mexicana ha tomado fuerza, pero hay que tener cuidado en las letras y lo que se promueve, si se habla del género musical los corridos son buenos, muy instrumentales, el tema es lo que dicen”.

Tras la presentación de ‘Rapsodia Mexicana’ este 3 de mayo, Argentina Durán viajará a la ciudad de Puebla (Teatro de la Ciudad) para un acto individual este 4 de mayo a las 19 horas con el concierto “Emperador” de Beethoven, en donde estrenará el nuevo piano del recinto; tras ello, el 25 de mayo repetirá el acto, pero en Guadalajara, Jalisco, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 19:30 horas.