La mejor versión de Christina Aguilera en México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com).- Son pocas veces las que Christina Aguilera ha estado en México.

La primera ocasión en 2001 con motivo de su segundo disco, luego en 2019 con su “X Tour”; sin embargo, en su tercera vez en México –con madurez y seis Premios Grammy ganados– como cierre del Tecate Emblema dejó en claro que su voz y presencia continúan intactos.

Se ha dicho en redes sociales que este año el Tecate Emblema se lo llevaron las mujeres, y sí, aunque Sam Smith, Maneskin y Calvin Harris fueron de los más esperados, entre el sábado y domingo las presentaciones de mujeres arrasaron.

El sábado fue el show de Bú Cuarón, hija del director de cine Alfonso Cuarón, con su padre desde las gradas acompañado por Diego Boneta y Yalitza Aparicio; también el regreso de Belanova comandado por Denisse Guerrero marco un momento cúspide, además del show de Paty Cantú.

Sin embargo, el sábado figuras como Aitana, Nicky Nicole, Anitta, Nelly Furtado (cuyo show sorprendió gratamente) y el cierre de Aguilera fueron lo más fuerte del festival.

El escenario principal se desbordó cerca de las 22:30 horas cuando salió Aguilera a dar un show de 50 minutos con el que dejó deseando más a los presentes. En su tercera vez en el país sorprendió a sus seguidores al hacer gala de su poderosa voz, “wow, ¡sigue cantando igual!, ¡no manches, que voz tiene!”, fueron algunos de los comentarios que se esuchaban entre el público.

Ciudad de México! ?? I almost didn’t make it on stage, but your energy and passion gave me the power and made my night. ¡Muchas gracias! ?????? pic.twitter.com/1jRoYsG6p4 — Christina Aguilera (@xtina) May 20, 2024