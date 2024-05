Sean "Diddy" Combs admite que golpeó a exnovia tras revelación de video

LOS ÁNGELES (AP) — Sean "Diddy" Combs admitió el domingo que golpeó a su exnovia Cassie en el pasillo de un hotel en 2016, luego que CNN difundió un video de la agresión, diciendo en un mensaje por video que está "verdaderamente arrepentido" por su conducta "inexcusable".

"Asumo plena responsabilidad por mis acciones en ese video. Estaba repugnado por lo que hice tan pronto lo hice, y estoy repugnado ahora", dijo el empresario musical en un video colocado el domingo en Instagram y Facebook.

El video difundido por CNN el viernes muestra a Combs, vistiendo solo una toalla blanca, dando puños y patadas a la cantante de R&B Cassie, que era su protegida y novia en ese entonces. Tambien se ve como Combs empuja y arrastra a Cassie y lanza una vasija en su dirección.

Cassie, cuyo nombre legal es Cassandra Ventura, demandó a Combs en noviembre acusándolo de años de abusos sexuales, físicos y emocionales. La demanda fue resuelta al día siguiente, pero desató un intenso escrutinio sobre Combs, y surgieron otras denuncias en los meses siguientes. Además las autoridades iniciaron una investigación a Combs por tráfico sexual y allanaron sus mansiones en Los Ángeles y Miami.

Combs negó las acusaciones incluidas en las demandas, pero ni él ni representantes suyos habían respondido al video recién difundido, hasta ahora.

"Es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo", dice en el video. "Estaba repugnado por lo que hice tan pronto lo hice, y estoy repugnado ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a ir a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios por su misericordia y gracia. Lo lamento tanto. Pero estoy decidido a ser un hombre mejor, todos los días y cada día. No estoy pidiendo que me perdonen, estoy realmente arrepentido".

En el video, al parecer al estilo selfie, Combs se ve sombrío y viste camiseta y parece estar en un patio. Es la respuesta más directa y la primera expresión de contrición por parte del magnate musical después de seis meses de denuncias q ue han amenazado su carrera y reputación.

