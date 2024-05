La salud de Ana Gabriel se complica: “No me suelten de la mano, por favor” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Desde el hospital, la cantante Ana Gabriel detalló que su estado de salud no ha mejorado, por lo que tuvo que cancelar los conciertos que tenía programados en fechas próximas en Sudamérica.

A mediados de este mes, la cantante tuvo problemas de respiración durante un concierto en Chile, por lo que al término del evento acudió a un hospital, ahí le diagnosticaron influenza, la cual se complicó y se volvió neumonía, según detalló la interprete en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Desafortunadamente se complicó. Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas”, explicó la sonorense. “No me suelten de la mano, por favor. Los quiero”, pidió a sus fans desde la cama de un nosocomio.

El día de ayer, la intérprete de “Quién como tú” señaló que regresaría a Miami para poder reponerse, ya que “no veían un cambio favorable en su condición médica” y aún sigue recibiendo bastante medicación.

La cantante tuvo que reprogramar sus conciertos en Chile, Paraguay y Brasil, los cuales ahora se encuentran programados para las primeras semanas de junio.