Triciclo Circus Band prepara sus 15 en el Metropolitan

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde sus inicios en 2009, Triciclo Circus Band ha destacado por su independencia, lejos de las grandes disqueras, y dentro de un nicho en la cultura musical urbana, para celebrar su 15 aniversario con un singular recorrido por sus cinco discos en el Teatro Metropolitan el 14 de julio.

Su música se distingue por la variedad de géneros, de la polka al rock, pasando por el tango, manouche, vals, balcánico y muchos otros, además de las características narices rojas que dan a sus miembros dan un toque de humor.

No se trata de cualquier banda: Triciclo Circus Band ha sido reconocida y nominada en prestigiosos eventos como las Lunas del Auditorio y el Vive Latino, además de haber colaborado con artistas como Los Caligaris, San Pascualito Rey, Rebel Cats,Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Regina Orozco y Francisco Barrios El mastuerzo.

A lo anterior se suma una reciente presentación en Francia, invitada al Festival International de Musique Universitaire (FIMU) en Belfort, donde participaron en tres fechas: 17, 18 y 19 de mayo.

Integrada por artistas educados en la música clásica, Triciclo se integra por Agustín Medrano (batería), Alejandro Preisser (banjo y composición), César García (saxofón), Eric Martínez (trompeta y flauta), Francisco Rebollo (violín), Gladys Jiménez (Tuba), Oscar Pineda (trombón) y Pedro Rodríguez (saxofón).

Fue Preisser quien, previo a la partida a Francia, dialogó con Proceso sobre esta última presentación:

“Estaremos dos semanas fuera de México, la invitación al FIMU nos pareció maravillosa pues es un evento en donde cohabitan artistas y bandas de música del world music (todo el mundo), así que estuvimos ensayando para este festival, es un previo de lo que se vivirá en nuestros quince 15 años”.

Recuerda así los inicios del conjunto:

“Triciclo se desenvuelve a raíz de que a todos sus integrantes nos gusta la música, todos de alguna manera iniciamos por la música clásica. Nos reunimos un día César García y yo para tocar algo, y gracias a eso comencé a componer entre balcánico y ‘fanfarrioso’, y después se nos fueron uniendo los demás compañeros. Comenzamos a pedalear este triciclo, iniciamos a ras de suelo en las calles, la idea de las narices fue buscando hacer el show más dinámico.

“Desarrollamos el estilo propio de la banda y crecimos, sacamos un disco el año pasado llamado La ausencia en memoria de todos los seres queridos que han partido, la idea vino desde la pandemia pero dado que algunos integrantes han tenido pérdidas familiares cercanas, creo que es algo que nos debíamos, muy personal. Así es como llegamos a quince años”.

La banda ha lanzado cinco discos: No corro, no grito, no empujo (2010), Cada vez (2014), Tercera llamada (2017), Ojos (2019), y La Ausencia (2023), además de una presencia constante en plataformas musicales como Spotify, donde alcanza un promedio de 159 mil oyentes mensuales, mientras que en Youtube canciones como “Adiós, adiós”, en colaboración con Los Caligaris, tiene 11 millones de visitas.

Se le cuestiona a Preisser si las narices rojas no resultan complicadas de usar a la hora de tocar temas más profundos como “¿Dónde estas?” del disco Tercera llamada, en donde se acercan a la violencia hacia las mujeres, y cuya letra dice:

Y va cantando solamente

Y va pasando sin mirar,

Sin el cobijo de la suerte

Incierto siempre es el final

Alzando el puño va la gente

Sin darse cuenta es una más

La marca lleva en la frente

Cayó con todos los demás

“No es complicado usar las narices, porque antes que todo siempre hemos tenido el deseo de tocar… el nombre de triciclo habla de esa parte ‘blanca’, pura, juguetona que todos hemos tenido y creo que tenemos. El triciclo lo tomamos como una transición en la vida, es el andar, el camino.

“Iniciamos con la música ondeada entre lo gitano y lo festivo, pero tenemos letras de todo incluido lo social como el derecho a las mujeres de caminar libres en las calles, y los desaparecidos, así como de preguntas sobre la vida, y ahora incluso del anhelo hacia los seres queridos que han partido… Eesa es la aventura triciclera, la que no tiene límites”.

La banda instrumental. Foto: Agencia Wild Side Press

--¿Sienten una responsabilidad social como artistas?

--Sí, ondeamos por el lado de la bandera de lo social, la empatía, y la reflexión, buscar responder a preguntas sobre qué podemos hacer para ser mejores personas, qué buscamos de la vida.

Respecto a sus 15 años, Preisser comentó que no sólo es una celebración de aniversario, sino un homenaje a la diversidad cultural y musical invitando a sus seguidores y todos los interesados a romper la barrera entre el escenario y el espectador para vivir una experiencia que hará reír, gozar y reflexionar. Cuenta:

“Habrá un recorrido por los cinco discos que tenemos, tocaremos cinco canciones por disco aproximadamente, y cerca de dos horas y media de show. Este es un homenaje para quien nos ha seguido durante quince años, y tendremos algunos invitados importantes que no podemos adelantar porque faltan por confirmar, pero estamos trabajando en ello”.

--¿Invitados con los que ya colaboraron o nuevos?

--Ambos.

--¿Qué sigue después del Metropolitan?

--Para el siguiente semestre continuaremos una gira por todo el país, y estamos por anunciar fechas en nuestras redes sociales (@triciclocircusband en Facebook e Instagram, y @triciclocircus en X conocida como Twitter), pero ahorita tras la presentación en Francia tenemos todas las energías en el Metropolitan. Nos divierte planearlo, ensayarlo, y nos emociona la posibilidad de ver a todos nuestros seguidores. Será una sola noche de sorpresas, y no hay más, ¡una tremenda noche de quince años!

Cinco discos. Foto: Agencia Wild Side Press

El concierto se efectuará el domingo 14 de julio a las 18 horas en el recinto de Independencia 90, Col. Centro (METRO Juárez). Boletos en Ticketmaster y las taquillas.