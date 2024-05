Ver, oír, aplaudir silbar...

“Infierno”, para enfrentar los miedos

Rafael Perrín dirige la obra teatral “Infierno”, de Mauricio Pichardo. En todos los teatros hay fantasmas, pero no todos los podemos ver. En todos los teatros suceden cosas extrañas, pero no todos las podemos sentir. En todos los teatros se cuenta esta historia, pero no todos la pueden oír. El maestro del terror Rafael Perrín, junto con el equipo de producción que trajo “La Llorona” y el escritor de “Esquizofrenia”, invita a adentrarte en el histórico teatro Enrique Lizalde para vivir el verdadero terror que ha asechado a los escenarios mexicanos en esta nueva producción: “Infierno”. ¿Es realidad o ficción? No, es terror. Con Rafael Perrín, Ruy Senderos, Emmanuel Okaury, Alessandra Goñi, Ernesto Godoy, Miranda Norman, Ricardo Morel, Damián Martínez y César Perrín. Teatro Enrique Elizalde, Eleuterio Méndez 11, colonia Churubusco Coyoacán. Sábado 25 de mayo, a las 18:30 y 20:30 horas. Boletos en www.infierno.com.mx.

“La fuerza de la creación”, exposición sobre la actriz Rosaura Revueltas

La exposición “La fuerza de la creación” es un homenaje a la actriz y bailarina mexicana Rosaura Revueltas (1910-1996). Ofrece más de un centenar de piezas de colección personal de ella, incluso las de la censura que padeció por la película “La sal de la tierra” (1954), de Herbert J. Biberman. Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Francisco Sosa 202. Barrio Santa Catarina. Sábado 25 y domingo 26 de mayo, de 11 a las 17 horas.

“Fifaliana”, documental de Lorenzo Hagerman

Tras su primer parto, la joven Zaevo desarrolla una fístula obstétrica, lo que ocasiona que sea apartada de su comunidad; cuando un grupo de doctores lleguen al sur de Madagascar, la esperanza de encontrar una cura a su mal le regresa la vida. Con una habilidad narrativa sorprendente, el cineasta mexicano Lorenzo Hagerman crea un documental que retrata las difíciles condiciones de las mujeres africanas y los sorprendentes esfuerzos de los médicos que con muy pocos recursos logran cambiar vidas enteras. Con Jorge Arias, Gonzalo Hagerman, José Manuel Devesa, Miguel Lumi, Soledad Oliart y Lucía Oliveira. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 6. Sábado 25 y domingo 26, a las 16:45 y 20:45 horas.

“Clases de historia”, ficción con Verónica Langer

Marcelino Islas Hernández dirige esta ficción, donde actuán Verónica Langer (Vero), Renata Vaca (Eva), Fernando Álvarez Rebeil (Manuel), Héctor Holten (Daniel), Hoze Meléndez (Said), Anajosé Aldrete (Verito), Lázaro Gabino Rodríguez (Topo) y Leonardo Ortizgris (Daniel jr.). Verónica es profesora de historia en una escuela secundaria. Con un matrimonio seco y sus hijos ya adultos lejos de casa, su vida parece ser monótona. Al saber que padece cáncer terminal, ella decide no someterse a un tratamiento para su enfermedad. El encuentro que tendrá con una estudiante rebelde con la que comienza a pasar tiempo, hará que ambas encuentren motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes y explorar su sexualidad. Con la notable interpretación de Langer en el rol protagónico, Marcelino Islas dirige un retrato conmovedor sobre almas que le dan un nuevo sentido a sus vidas mientras hallan cariño en distintas formas. Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco. Sala 9. Sábado 25 y domingo 26 a las 14:40, 17 y 19:20 horas.

Café & Chocolate Fest en Tlalpan

Este fin de semana, la explanada de la alcaldía Tlalpan dará foro a la convivencia del Festival Cultural y Gastronómico Café & Chocolate Fest con 40 expositores y la participación especial de Artesanos Tlalpenses. Recorrido inaugural el sábado 26 de mayo al mediodía en Plaza de la Constitución s/n, Col. Tlalpan Centro, CP 14000, CDMX, con la presencia de Francisco Romero, director de ExpoFest y organizador. Hasta el 28 de mayo, entrada libre (informes al tel. 5513877059).

“El cuerpo en que nací” en el Foro Lucerna

Adaptación libre de la novela de Guadalupe Nettel (“Revista de la Universidad”) realizada por Bárbara Perrín: Guadalupe es una nin~a que enfrenta el reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de los años setentas, en el seno una familia bizarra y el cuerpo en el que le toco´ nacer. Un cuerpo que a veces se siente defectuoso y otras veces es su ma´s grande orgullo. Poderosa puesta en escena que cuenta dos perspectivas de una sola historia de vida dirigida por Benjamín Cann y estelarizada por María Perroni Garza, Tamara Vallarta y Paulina Treviño. Escenografía e iluminación: Matías Gorlero; vestuario: Estela Fagoaga; música: Federico Schmucler y Julio Cann. Hasta 16 de junio, sábados: 18 y 20:30 hrs., domingos: 18 hrs. Foro Lucerna, calle de Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.

Gran Noche de Gala 40 años del Teatro Casa de la Paz de la UAM

Este recinto importantísimo en la historia de la difusión cultural y artística de nuestra ciudad, ubicado en Cozumel 33, Colonia Roma Norte, CDMX, celebra cuatro décadas con la presencia del rector general de esta casa de estudios, doctor José Antonio de los Reyes Heredia más la participación de Ofelia Medina y Roberto Aymes Trío. La celebración se da en el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Informes: 55276 72461 con Adriana González.

El pintor Gerardo Rivera Kura lleva “Existencia circense” a La Juanita

Escribe J. M. Servin acerca de esta colorida exposición individual con 15 cuadros de “Existencia circense” por el pintor Gerardo Rivera Kura: “¡Señoras y señores, niñas y niños, bienvenidos al maravilloso mundo del circo! El público de esta muestra saldrá renovado para resistir la verdad simulada en que vivimos. Estas escenas circenses nos invitan a dialogar con lo grotesco y aún con lo más extravagante de nuestra realidad, sin salir de la pista que elijamos.” Gerardo Rivera Kura artista plástico (dibujante, pintor, artista grafico, hacedor de libros) nacido en la Ciudad de México en el año de 1967, de formación autodidacta, se considera un pintor simbolista, barroco y expresionista. Su obra esta cargada de símbolos e influencias que van desde los pintores flamencos medievales (El Bosco, Brughel, Rubens, etc.) hasta elementos e imágenes tomadas de la alquimia, el tarot, el esoterismo y se nutre tanto de las culturas antiguas del México precolombino. Para Rivera Kura el arte es lo que le da sentido a su vida y es un bálsamo necesario para sobrevivir de manera digna y tolerante con el mundo que le rodea. Bar de tapas La Juanita Coffeeshop. Insurgentes 230, colonia Roma, C.P. 06700, tels. 55893 82514 y con el artista al núm. 55169 87402, cuyas 15 obras de técnica mixta se hallan a la venta, a partir de $1,500 pesos cada una (https://www.facebook.com/JuanitaCoffeeshop/ y https://culturaenbicicleta.com/bici-galeria/gerardo-rivera-kura/).

Sábados de Incógnito Sonoro en Marketeatro Roma

Les invitamos al ciclo de conciertos “Incógnito Sonoro” los sábados de mayo y junio, a las 9 de la noche, para crear comunidad artística mientras diferentes artistas colaboran, improvisan y reversionan sus canciones. Este 25 de mayo se presenta Alejandro Albarrán (poeta, músico y maestro del palíndromo fundador de Estudios Tropical), veracruzano citadino premiado en México y el extranjero, autor de los libros “Ruido” (2012) y “Algunas personas no son caballos” (2018). Micrófono abierto, preventa: 100 pesos (https://tinyurl.com/IncognitoSonoro), taquilla: 150 pesos. Informes: tel. 5516957798 Karian Paz (hartosconejazos@gmail.com). Marketeatro Roma, Coahuila 105, Col. Roma, CDMX (Metro Centro Médico y Hospital General).

“Domination”, de Ángelo Diep, en el Lunario

Presentación del controvertido cantante y embajador de LGBTTTI Ángelo Diep, presentando su show “Domination” con previa alfombra roja donde desfilarán la madrina de honor, Carla Estrada, e invitadas especiales como Lis Vega, Mayela Laguna o Kimberly La Más Preciosa. Lunario del Auditorio Nacional a partir de las seis de la tarde. Prensa: Vicky López 55322 35273.

Se despide “Otto” para niños y adultos en Chapultepec

Es un espectáculo sin palabras con el fin de que el público, tanto adulto como infantil, recupere la capacidad de asombro que les ofrece otro tipo de lenguaje, rescatando la parte humana y el contacto afectivo. Elenco: Paola Herrera, Horacio Arango, Anick Pérez, Santiago Manuel y Aldo Rodríguez acompañados por los músicos Diego Pérez al contrabajo, Alberto Gallardo en el acordeón, Daniel Paz y Omar Ranfla, clarinete. Dramaturgia y música de Aziz Gual con Lucía Leonor Enríquez, arreglos a cargo de Bruno Medel, Daniel Paz y Alberto Gallardo; escenografía y vestuario Vladimir Maislin; iluminación de Sergio López Vigueras y Roberto Paredes; producción ejecutiva está Paola Herrera y asistencia de Janet Landin. Sábados y domingos a las 12:30 horas hasta el 2 de junio en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Boletos: 80 pesos (https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=16)

“Bailaor” de Armando Tovar en el Cenart

El domingo 26 a las 18 horas, la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las Artes festeja sus 30 años con el espectáculo gratuito “Bailaor”, dirigido por Armando Tovar, para todo público. Avenida Río Churubusco 79, col. Country Club, Coyoacán, CDMX (Metro General Anaya).

Tardeadas en Gato Calavera con Ferrous

Buen rock en la tarde los fines de semana. Con Chris Reyivan, Ferrous y ¿Dónde esconderse?, vía Dorian Roll, en el bar Gato Calavera, Avenida Xola 114, colonia Álamos, CDMX, el domingo 26, desde las dos hasta las seis de la tarde. Informes con Ferrous al tel. 55722 52071 y al 55 217 00291 (https://www.instagram.com/gatocalavera/?hl=es, https://twitter.com › gatocalavera, www.facebook.com/gatocalaverapunkrock).

“Madres e Hijos”, obra teatral sobre el perdón

Diana Bracho es Betty, una acaudalada viuda que vive al otro lado del país. Camino a Roma hace escala en la ciudad donde vive Chris (personificado por Juan Manuel Bernal), expareja de su hijo André quien murió a causa del SIDA en 1990, y decide visitarlo de improviso. Chris ha reconstruido su vida: está casado con Pierre y tienen a Danny, un hijo de 6 años. Han pasado más de dos décadas desde que Betty y Chris se vieron por última vez. A pesar del tiempo hay resentimientos que sanar y hay cosas que perdonar. La obra transcurre en tiempo real: Un encuentro de poco menos de dos horas en el que ambos se enfrentarán con el pasado. Dirigida por Diego del Río, esta obra sobre el perdón se escenifica en el Teatro Milán en corta temporada. Calle Lucerna 64 esquina Milán, Colonia Juárez, Ciudad de México.

Esculturas de Celso Álvarez Espinal en Futurama

El Premio Nacional Carlos Montemayor continúa con “Volúmenes simétricos y compactos”, una muestra escultórica con 15 obras en bronce de Celso Álvarez Espinal, Centro Cultural Futurama, calle Otavalo 7, esquina Av. IPN, colonia Lindavista (Metro Lindavista). Entrada libre mayo y junio. Informes y ventas con el promotor cultural Enrique Aguilar Cruz, tels. 55217 48069 y 55232 74375.

Retrospectiva de Carolina Arteaga en Azcapotzalco

En Casa de Cultura de Azcapotzalco, al norte de la CDMX, continúa esta exposición gratuita de su Sala Morelos, con obras e instalaciones de la brillante artista plástica Carolina Arteaga. Tal retrospectiva permanecerá hasta el 30 de mayo en el espacio cultural mencionado, que se ubica en Avenida Azcapotzalco 605, mero centro de Azcapotzalco, C.P. 02000, CDMX. Informes a los tels. de la artista 55185 24579 y Casa de Cultura núm. 55535 28014 (https://www.facebook.com/share/r/D4copyDLXK5UKgyR/).

Continúa taller de Mayra León en Peralvillo

Mayra León arranca taller “Libro de Artista y Ediciones” en Peralvillo ¡¡¡Participa en este taller sabatino gratuito para armar libros de artista y ediciones autogestivas!!! La reconocida grabadora mexicana Mayra León compartirá con los participantes conceptos y procesos sobre dicho soporte artístico para crear volúmenes de ediciones autogestivas. El sábado es la tercera de ocho sesiones del taller dirigido a mayores de 15 años, mismo que culminará el 6 de julio. Cupo es limitado, por lo que informes e inscripciones se pueden efectuar por mensaje al teléfono WhatsApp número 55118 61273 de la artista Mayra León, o contactando con la sede del taller en la Galería José María Velasco en calle Peralvillo 55, colonia Morelos (Metro Tepito), Centro Histórico CDMX, C.P. 06200, Metro Lagunilla, tel. 55864 75300 (gjmv.servicioseducativos@inba.gob.mx).

Última semana del musical infantil “El Mundo Nocturno”

En un planeta oscuro donde las niñas padecen bullying e inseguridad, y las abejas son ejemplo de cómo trabajar juntas por el bien de la naturaleza y la sobrevivencia humana, la obra musical de la irapuatense Teresa Valenzuela “El Mundo Nocturno” se despide el domingo 26 de mayo con doble función y un joven elenco profesional de cantantes y bailarinas, en el Marketeatro Roma CDMX. “Nuestro objetivo es que las niñas y los niños sepan el valor del respeto no solo con los demás sino también con ellas mismas, sobre el amor propio, de quererse tal y como son y no está mal ser quienes son, está bien desear aprender de todo y también equivocarse”, expresa la directora Berenice García. Los personajes de “El Mundo Nocturno” son: Aylin Britzel como Fina; Nala Cárdenas, la abejita Tina; Lety Rojas, la abeja Lina. Miguel Evadista como Grillo Pillo; Jade Lozano, el Sapo; Jay Mara es el Mosquito Fito; Raúl Ortega como el Alacrán Galán; Luz Karen Valencia es Nacha La Cucaracha; Keeva Cacho como Lupe La Luciérnaga y Adán Nieva como Chucho El Luciérnago; más los ensambles de Chantal García y Darío Montoya en coreografías y Jessica Saucedo. Domingo 26 de mayo en Marketeatro Roma, al mediodía y a las tres de la tarde. Un adulto por niño completamente gratis, valido hasta los 12 años. Coahuila 105, Col. Roma C.P. 06700, Cuauhtémoc, CDMX; Tel. 55859 66447 y con Nala al 55184 46827.

“Emma Watson”, nuevo sencillo de José Riaza

El músico español José Riaza prosigue las celebraciones de su aniversario 20 en México y festeja con canción de absoluta sonoridad mexicana, producida por el maestro Alejandro Segovia: “Emma Watson”, más el videoclip del mismo nombre por Armadillo Films y el cineasta Adrián Pastrana. José Riaza es músico, actor y filántropo con una veintena de discos en su haber, dos audiolibros, varios cortometrajes y tres décadas de experiencia en el medio musical. En su carrera ha realizado giras por España, Estados Unidos y México. Ha compartido escenario con artistas como Café Tacuba, Alan Boguslavsky, Playa Limbo, Reik, Zoé o Sin Bandera. Ha colaborado con Greenpeace, Crit, APAC y formó parte de las brigadas de ayuda del 19S en Ciudad de México. Como escritor se estrenó con “Retales de anarquía”. Como actor debutó en Luis Miguel y ha colaborado en series de Netflix, Apple Tv, Discovery Channel, Televisa, Vix+ y Telemundo. Info prensa: https://cutt.ly/6wJo87Fl.