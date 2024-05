Emprendimiento de chocolate ancestral es reconocido a nivel internacional

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Lo que inició como un interés en la elaboración del chocolate y la búsqueda de apoyo a productores de cacao se convirtió en una aventura empresarial y un reconocimiento para México.

Se trata de la firma de chocolate artesanal “Siij” (‘regalo’ en maya) que ha roto fronteras al obtener diversos premios internacionales, como la prestigiosa Medalla Paris Gourmet 2023, en el Salon du Chocolat en Francia.

Noticias Relacionadas Chocolate y pan de muerto en Coyoacán

La semilla de cacao ha sido una de tantas aportaciones de México para el mundo, y si bien nuestro país tiene ese crédito, en el tema de elaboración países como Bélgica, Suiza, Francia y Austria han destacado a nivel mundial por sus grandes empresas chocolateras.

Sin embargo, México siempre ha demostrado que al tener una cocina tradicional tan rica en elementos – y reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad–, las posibilidades son infinitas.

La muestra es un emprendimiento originario de Tabasco, “Siij. Chocolate ancestral”, fundado por Reyna Flores Hernández, que inició labores oficiales en 2019 luego de tres años de estudios previos en el cacao y sus procesos.

A cinco años de su fundación ‘Siij’ ha tenido reconocimientos internacionales en la elaboración de sus barras a través de la Agencia para la Valoración de Productos Agrícolas, con sede en Francia y asociación sin fines de lucro, que le otorgó a la chocolatera la Medalla de Oro 2019 a la barra de “Chocolate al 70% con cacao criollo, almendra blanca”.

También los han reconocido en la barra de “Chocolate al 75% con caco criollo” de la Costa de Soconusco, Chiapas, y un Diploma Gourmet por “Chocolate al 72% con leche de cabra”, este último para atención a las personas que son intolerantes a la lactosa.

De manera reciente, en 2023, obtuvieron tres reconocimientos, entre ellos el diploma a “Chocolate Amargo al 90% cacao” (Categoría Chocolat Noirs), la Medalla de Bronce a “Chocolate al 80% de caco y azucar”, y la Medalla Paris Gourmet por el “Chocolate Amargo 70% cacao con horchata”.

Entrevistada durante la reciente Expo Café & Chocolate Fest en el Centro Histórico de esta ciudad, Reina Flores Hernández explicó el origen de ‘Siij’:

“Parte del propósito de mi emprendimiento fue generar un impacto positivo en los productores de cacao en Comalcalo, Tabasco, donde habito y he ejercido como cirujana dentista, ahí he conocido el drama de los productores de cacao, no se les paga a buen precio su producción ni a tiempo.

“Los productores de cacao deben esperar ocho meses para obtener el producto, trabajan en la selva tropical, con nubes de mosquitos, chaquistes, caminan sobre hojarascas donde hay animales venenosos, invierten mucho y se les paga poco por el kilo de cacao.

“En Comalcalco sí hay chocolateras, pero no con la visión de propuestas nuevas en chocolatería fina, ahí es donde busqué desarrollarme, siempre con la idea de apoyar a los productores con pagos justo, y así lo hemos hecho”.

Además de la elaboración artesanal, el diseño en cada chocolate es particular, en el caso de la barra que obtuvo la Medalla Paris Gourmet 2023, “Chocolate Amargo 70% cacao con horchata”, Flores cuenta que decidió que tuviera una envoltura especial.

En su portada se aprecia a la “Mujer de Comalcalco” de Tabasco, mujer del clásico maya, realizada por la artista grabadora y agrónoma Sandra Díaz, según se explica en una estampa cuidadosamente anexada dentro de la envoltura:

“La figura femenina simboliza el atesoramiento de la gastronomía y sabores ancestrales de Comalcalco, Tabasco. Cada uno de los elementos presentes en esta obra convergen para que a través de tamiz de nuestros sentidos paladeemos las delicias de los tesoros anecestrales que se perciben en este exquisito bocado de chocolate.

“Figura con representación de una mujer que se ha sugerido es el prototipo femenino local. Ya que su pose, vestimenta y tocado son los más comunes del sitio…”.

Flores explicó que buscará seguir innovando a través de “Siij”:

“Con ‘Siij’ queremos continuar abrazando la cultura del chocolate, Tabasco es la cuna del caco, patria del cacao y del chocolate, y eso no se ha asimilado, es el mejor regalo de México para el mundo, queremos elevar a los productores de cacao”.

Foto: Niza Rivera

Y remató:

“México se ha conformado con ser exportador de cacao y permitir que el cacao se desarrolle en Europa y norte de América, no se le ha dado el valor, con el surgimiento de la chocolatería artesanal, creo que esto está cambiando, es lento pero ahí vamos.

“Y así como ‘Siij’, afortunadamente hay muchos otros emprendimientos artesanales, entonces hay que concientizar al consumidor del valor de chocolate como un buen alimento siempre cuando tiene altas cantidades de cacao, porque hemos aceptado que se vaya a otros países y nos lo regresen degradado con elementos tóxicos para el cuerpo, la invitación es para el público a que busque consumir un buen chocolate, un chocolate mexicano”.

“Siij” se encuentra disponible de manera física en el Cencalli Casa del Maíz del Centro Cultural Los Pinos en esta ciudad, y en el Acceso a la Zona Arqueológica de Comalcalco #85, Tabasco (tienda de origen), así como en plataformas como Amazon, o bien a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram @SiijChocolate.

--FIN DE NOTA--