Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar como Mejor Actriz en Cannes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La española Karla Sofía Gascón hizo historia al ser la primera mujer trans en ganar el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

Gascón fue premiada junto con el resto del elenco de la película "Emilia Pérez" del director francés Jacques Audiard, las estadunidenses Zoé Saldaña y Selena Gómez, y la mexicana Adriana Paz.

La cinta es un musical que trata sobre el narcotráfico mexicano. Ahí, Saldaña interpreta a Rita, una abogada contratada por el capo Manitas para ayudarlo a huir de México con el fin de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Este resulta ser el comienzo de una relación que continuará entre Rita y Emilia Pérez, interpretada por Karla Sofía Gascón.

KARLA SOFÍA GASCÓN, l’une des lauréates du Prix d'interprétation féminine pour EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD. Également lauréates : ZOE SALDAÑA, ADRIANA PAZ et SELENA GOMEZ

—

KARLA SOFÍA GASCÓN, one of the award winners for Best Actress in EMILIA PÉREZ by JACQUES AUDIARD.… pic.twitter.com/nOJDMCMqeF