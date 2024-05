Bruce Springsteen pospone conciertos por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantautor estadounidense Bruce Springsteen, de 74 años, pospuso sus conciertos junto a The E Street Band en Marsella, Praga y Milán, debido a problemas vocales. La información fue publicada en su cuenta personal de Instagram.

El pasado domingo 26 de mayo el músico informó que los conciertos que se celebrarían en países como República Checa e Italia sufrirán algunos cambios “Tras el aplazamiento de ayer en Marsella debido a problemas vocales un examen llevó a los médicos a determinar que Bruce no debería actuar durante los próximos diez días. Con esto en mente, se necesitan postergar los conciertos programados en Praga, Milán y Marsella”, se lee en comunicado.

También se compartió que próximamente se anunciarán las nuevas fechas para esos conciertos y que aquellas personas que deseen obtener su reembolso podrán hacerlo a través del punto de compra original. El retorno a los escenarios del músico originario de Nueva Jersey, junto a la E Street Band, será el 12 de junio en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

Bruce Frederick Joseph Springsteen debutó en 1973 con el disco Greetings from Asbury Park, N.J. En total ha publicado 24 álbumes, tanto de estudio como en vivo. Su grabación más exitosa hasta ahora es Born in the USA, con la cual vendió más de 30 millones de copias y posicionó siete canciones en los top 10 de todo el mundo.