"Esa versión es realmente mía": esto dijo Lady Gaga sobre su papel como Harley Quinn

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lady Gaga, quien personifica a Harley Quinn en la película “Joker: Folie à Deux”, cinta que se estrenará el próximo 4 de octubre, explicó para Access to Hollywood lo que representó para ella interpretar a dicho personaje y cómo encaja en la vida de Arthur Fleck, encarnado por Joaquin Phoenix.

“Es muy especial para mí. Es una persona realmente vulnerable y dulce. Esta versión de Harley Quinn es realmente mía y es muy auténtica para esta película. No quiero revelar nada porque creo que es realmente algo que tienes que experimentar en el cine. Joker: Folie à Deux tiene música, baile y una actuación increíble. Me encanta trabajar con Joaquin Phoenix y solo puedo decir que nunca he hecho algo así. Todo será nuevo y muy divertido”.

#LadyGaga is giving insight into her "authentic" version of Harley Quinn

in the upcoming "Joker" sequel pic.twitter.com/fJzNCJ5jk5