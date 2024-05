“Profesión Peligro” con Ryan Gosling y Emily Blunt lidera la taquilla... pero no es buena noticia

Una escena de la película "The Fall Guy". Foto: Universal Pictures via AP

NUEVA YORK (AP) — “Profesión Peligro” (The Fall Guy), la película de comedia y acción sobre los dobles que reemplazan a los actores para hacer hazañas peligrosas en Hollywood, se estrenó este fin de semana, pero decepcionando las expectativas, al recaudar 28.5 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos el domingo.

La película de Universal Pictures, estelarizada por Ryan Gosling, se estrenó en un fin de semana tradicionalmente dominado por estrenos de más de 100 millones (En el 2023, fue "Guardians of the Galaxy Vol. 3" al recaudar 118 millones).

Pero las huelgas del año pasado trastocaron el calendario cinematográfico de este año; "Deadpool & Wolverine", que iba a estrenarse este fin de semana, se estrenará en julio.

Se preveía que "Profesión Peligro" recaudaría entre 30 millones y 40 millones de dólares.

"The Fall Guy", dirigida por David Leitch, se estrenó tras recibir buena crítica y tras tener éxito en el festival SXSW. Pero necesitará muchos espectadores para justificar su presupuesto de 130 millones de dólares. Recaudó otros 25.4 millones en el exterior.

Tiene a su favor buena reacción de los espectadores (un "A-" en CinemaScore) y buena crítica (83% en Rotten Tomatoes).

Pero los decepcionantes resultados de "The Fall Guy" podrían ser mal augurio para la industria cinematográfica. Las películas de superhéroes ya no atraen tanta gente, por lo cual los estudios están buscando otras alternativas. "The Fall Guy" parecía cumplir los requisitos, con extravagantes escenas de acción, un actor popular, un director conocido por películas exitosas y buenas reseñas.

Pero en lugar de ello, el decepcionante estreno de "Profesión Peligro" solo indica que la industria cinematográfica tendrá dificultades para repetir el éxito de "Barbenheimer" el verano pasado.

En parte debido a las huelgas del año pasado, este año hay menos películas estrenándose. Se estima que el total de todas las taquillas ascenderá a tres mil millones de dólares, en lugar de los cuatro mil millones que es lo usual.

Como sorpresa, la segunda película más taquillera este fin de semana fue el estreno repetido de "Star Wars: The Phantom Menace", (La Amenaza Fantasma) el primer episodio de las precuelas hechas por George Lucas. Recaudó 8.1 millones de dólares, 25 años después de que "Phantom Menace" recaudó mil millones.

La película más taquillera de la semana pasada, el drama de tenis “Desafiantes” (Challengers), pasó a tercer lugar con 7.6 millones en su segunda semana, es decir, un descenso de 49% con respecto a su primer fin de semana.

La película de terror Tarot" se estrenó recaudando 6.5 millones de dólares, algo decente para una película de bajo presupuesto, pero otro ejemplo de cómo el género de terror no es lo que fue.

Estimado de las diez películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, de viernes a domingo, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

"The Fall Guy" - $28.5 millones.

"Star Wars: The Phantom Menace" - $8.1 millones.

"Challengers" - $7,6 millones.

"Tarot" - $6.5 millones.

"Godzilla x Kong: The New Empire" - $4.5 millones.

"Civil War" - $3.6 millones.

"Unsung Hero" - $3 millones.

"Kung Fu Panda 4" - $2.4 millones.

"Abigail" - $2.3 millones.

"Ghostbuster: Frozen Empire" - $1.8 millones.