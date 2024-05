Celebran el Pulitzer a Cristina Rivera Garza; estos son otros reconocimientos a su obra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Escritoras como Silvia Molina y Rosa Beltrán, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la UNAM, INBAL, la Secretaría de Cultura e incluso la National Book Foundation de Estados Unidos fueron de los primeros en celebrar el prestigioso Premio Pulitzer otorgado a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza por su libro “El invencible verano de Liliana”.

El premio en su 108º edición fue otorgado a la autora en la categoría de ‘Literatura’ relacionada a “Memoria o Autobiografía”, y en seguida autores y las principales instituciones culturales del país celebraron el premio a Rivera Garza a través de redes sociales.

Rivera Garza comparte el Pulitzer 2024 en la categoría de Literatura con estos otros autores:

En el área de “Ficción”, Jayne Anne Phillips por Night Watch; en “Drama” a Eboni Booth por Primary Trust; en “Historia” a Jacqueline Jones por No right to an honest living; en “Biografía” a Jonathan Eig por King: a life; “Poesía” para Brandon Som por el volumen Tripas: Poems; “No ficción” para Nathan Thrall por A day in the life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalen tragedy; y en “Música” para Tyshawn Sorey por Adagio (for Wadada Leo Smith).

Y entre las 15 categorías de Pulitzer relacionadas a ‘Periodismo’ destaca el medio Lookout Santa Cruz, en el área de Reportajes y Noticias de Última Hora por la cobertura de inundaciones catastróficas y graduales de en California, Estados Unidos.

La agencia Reuters recibió el galardón en “Reportaje Nacional” por una serie de investigaciones y daños a consumidores, trabajadores y animales de laboratorios relacionados con diversas fábricas de Elon Musk.

The New York Times obtuvo el premio por Reportajes Internacionales que exponen el uso generalizado del trabajo infantil entre inmigrantes. En la “Crítica” al crítico de filmes Justin Chang de Los Angeles Times, entre otros, además de una “Mención Especial” a ‘la valiente labor’ de periodistas palestinos y colegas fallecidos en la cobertura de la guerra en Gaza.

Esta última solo como “mención especial” ha recibido críticas de internautas y especialistas debido a la labor incansable que requiere el reportero de guerra. La lista completa de los ganadores se puede ver aquí: https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2024

Otros reconocimientos

Cristina Rivera Garza, escritora, narradora y poeta de 59 años, ha sido merecedora de distintos reconocimientos por su libro “El invencible verano de Liliana”, mismo que luego de tres décadas reconstruye la rica e intensa vida de Liliana –hermana de la autora—,víctima de feminicidio ocurrido el 16 de julio de 1990.

Rivera Garza se hizo acreedora al Premio Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 por ese volumen, el cual dedicó a su hermana:

“Este es un premio para Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, a quien perdimos hace 30 años por causa de la violencia machista. A ella le hubiera gustado compartirlo con todas las mujeres que nos han sido cruelmente arrebatadas en México y en el mundo. Pude escribir ‘El invencible verano de Liliana’ gracias al archivo meticuloso que mi hermana fue construyendo durante su breve paso por la Tierra”.

Al siguiente año, en 2022, obtuvo el Premio Rodolfo Walsh, el más veterano de los galardones en tema criminal de no ficción escrita en español, mismo que fue otorgado durante el festival de novela policiaca “Semana Negra”, en Gijón, España.

Entonces, vía conferencia, Rivera Garza afirmó:

“Me enorgullece muchísimo, estoy segura que este premio servirá para darle todavía más amplitud al llamado por la justicia para el feminicidio de Liliana, y también para ampliar la atención sobre uno de los temas más graves de nuestro tiempo, una de las tragedias más inquietantes y terribles de nuestro tiempo, como son los feminicidios. Muchas gracias por la atención literaria, por la atención cultural y social a este tema”.

También el año pasado, en 2023, la autora ingresó como miembro a El Colegio Nacional, y a la fecha es la primera escritora en esa institución; sobre ese ingreso comentó en la FIL Guadalajara:

“No tomo a la ligera el ser la primera escritora integrante de El Colegio Nacional, sobre todo en un país que tiene una larga tradición de maravillosas, inteligentes y talentosas escritoras. Es un orgullo pertenecer al mismo linaje que Rosario Castellanos, Amparo Dávila, María Luisa Puga, Margo Glantz y, más jóvenes, Rosa Beltrán o Ana Clavel. Sin embargo, ojalá no tengamos que esperar, una vez más, 80 años para que otra mujer escritora se convierta en integrante de El Colegio Nacional”.