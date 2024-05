La Met Gala florece con Zendaya, Jennifer Lopez y Mindy Kaling

NUEVA YORK (AP) — Es hora de la Gala del Met y el desfile de moda de las celebridades incluye un remolino de flora y fauna en una alfombra teñida de verde y rodeada de follaje. Jennifer Lopez optó por hojas plateadas con un vestido de diosa con muchas transparencias y ajustado como una segunda piel, Zendaya fue una fantasía oscura, en dos ocasiones.

Este año ambas son copresidentas del evento anual de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte. Y ambas recibieron vítores de la multitud de entusiastas de la moda que se agolpaban cerca de la entrada.

López (en Schiaparelli) se veía espectacular con un vestido con muchas transparencias que la abrazaba como una segunda piel. Es su Gala del Met número 14.

Zendaya, uno de los rostros de moda, iba en tonos azules y verdes, con un tocado a juego, con detalles de hojas y un dramático maquillaje con aire gótico. Más tarde, en un giro poco común, volvió a caminar para cerrar la alfombra en un vestido negro de Givenchy firmado por John Galliano con un tocado de flores de Alexander McQueen.

Habían pasado cinco años desde la última vez que Zendaya asistió a la Gala del Met. Su look en colores de pavo real, era de Maison Margiela. López se fue con diamantes de Tiffany & Co., incluido un impresionante collar con motivos de pájaros con un diamante de más de 20 quilates en su centro.

It’s kind of impossible to watch this video of Zendaya and breathe at the same time! #MetGala pic.twitter.com/5xQzULhZ7E