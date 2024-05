¿Tras la muerte de Chance Perdomo qué pasará con Gen V?

Gen V. El spin off de The Boys. Foto: Amazon Prime Video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gen V –el spin-off de la serie The Boys– fue renovada para una segunda temporada en 2023, pero ahora deberá continuar sin uno de sus protagonistas, debido a que el actor Chance Perdomo, falleció en marzo pasado, a los 27 años, en un accidente de motocicleta.

La serie trata de una escuela en la que jóvenes superhéroes entrenan para competir por el ranking más alto de la universidad y la oportunidad de unirse a The Seven, un grupo de superhéroes de élite en la serie The Boys.

Además de Gen V, Perdomo trabajó en la serie “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y “After”. Fue en Gen V donde Perdomo llegó a tener mayor protagonismo, interpretando a Andre Anderson: un estudiante con poderes magnéticos. Le acompañaban en la serie Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips o Asa German.

La cuenta oficial de Gen V emitió un mensaje en sus redes sociales, en el que dieron a conocer que continuarán con el proyecto, respetando su memoria, por lo que no buscarán a un actor que reemplace a Perdomo.

Asimismo, se dio a conocer que se reelaborarán las historias de la segunda temporada, cuya producción comenzó en mayo.

“No haremos recast de su papel, porque nadie puede reemplazar a Chance. En su lugar, nos hemos tomado tiempo para reestructurar la temporada 2, que comenzaremos a filmar este mes de mayo. Honraremos el legado de Chance Perdomo en esta temporada", se lee en el comunicado.