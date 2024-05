Adiós a Lino Nava de La Lupita, “el show debe continuar”...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la música al gremio cultural, el deceso del guitarrista de La Lupita, Lino Nava, causó conmoción la noche del martes 7, y los que lamentan su muerte lo califican como un hombre fundamental del rock en México.

Desde músicos como la banda Panteón Rococó al colectivo Observatorio del Rock en México, el fotógrafo musical y documentalista de rock Fernando Aceves, el promotor cultural Inti Muñoz, a la Secretaría de Cultura capitalina, el fallecimiento de Lino Nava movió las redes sociales al saberse que perdió la vida a los 55 años a causa de un cáncer, enfermedad a la que le dio batalla desde 2019.

Carnalazo Lino. Nos vemos en la otra vida. Gracias por la conversación y el eco. Besabrazo como el de siempre. Rock on! pic.twitter.com/YhAmVW1eib — Alonso Arreola (@Escribajista) May 8, 2024

Nava, considerado un ícono del rock, además de productor musical, colaboró a lo largo de su carrera con agrupaciones como Café Tacvba, Fobia, Caifanes y colegas como Charlie Montana, además de dejar huella en discos históricos como el de homenaje a José José, con el tema “Gavilán o paloma”.

El primero en dar a conocer el deceso fue Alonso Arreola, bajista de La Barranca, quien dio la noticia a través de X (antes Twitter, @Escribajista) al compartir una foto junto a Lino, acompañado de un mensaje de despedida que alcanzó cinco mil reproducciones en las dos primeras horas del tuit.

El día de hoy martes 7 de mayo del 2024, damos la triste noticia de que Lino Nava, guitarrista de La Lupita, perdió la larga batalla que dio contra el cáncer. QEPD. pic.twitter.com/XIrHP1Gxxw — Observatorio del Rock Mexicano (@ObRockMexicano) May 8, 2024

La Lupita, de la mano de Nava, se fundó en 1991 y su concierto por 30 años de historia en el Teatro Metropolitan se realizó sin el guitarrista debido a su estado de salud. El reportero César Muñoz Valdéz relató en crónica del 1 de septiembre de 2022 para Proceso que la banda realizó un extenso viaje musical en concierto histórico liderado por el vocalista Héctor Quijada, quien en seguida resolvió la duda:

“‘Como pueden ver hay una ausencia y es una ausencia muy sentida para nosotros, desgraciadamente el señor Lino Nava sufrió una descompensación, debido a todos los problemas de salud que ha enfrentado, está fuera de peligro. Por él, por ustedes, por nosotros y por La Lupita, vamos a seguir adelante, vamos a tener una gran fiesta, vamos mandarle todo nuestro cariño y buena onda, él está sentido por no poder estar’, anunció Héctor, añadiendo que el guitarrista permanecía en el recinto del servicio médico.

“Rugió veloz y animosa la respuesta del público: “¡Lino, Lino, Lino!”… Y el show debió continuar”.

Con muchísimo pesar me entero del fallecimiento de Lino Nava, hermano de vida y que cada quien en lo suyo nos fuimos acompañando en este camino llamado Rock and Roll, descansa en paz y me hubiera gustado despedirme de ti carnalito, un gusto haberte documentado. pic.twitter.com/bU6CSwR1Xr — Fernando Aceves (@Jazzrockman) May 8, 2024

“The show must go on” (el show debe continuar)

Tras conocerse su deceso los fans y seguidores del rock en México despidieron a su manera la partida de Nava, uno de ellos, recordando la publicación de una entrevista a Lino que da cuenta del deceso de su padre en el año 2000, en donde recuerda:

“La Lupita tenía un concierto muy importante en Ciudad Azteca. Yo estaba saliendo de echarme un baño y sonó el teléfono y la exesposa de mi hermano me dice: ‘ Vente para acá, tu papá”. Entonces, me voy volando a casa de mis papás y cuando llego veo a mi mamá deshecha y a mi papá recién fallecido cuando faltaba media hora para subirme al escenario.

“Recuerdo algo muy extraño: un vecino que estaba afuera me dice ‘Amárrale con un paliacate la cabeza para que no se le mueva la quijada’, y yo así de: ‘¿Qué?’. Le llamé a la gente que en ese entonces trabajaba con nosotros y les expliqué, y me dicen: ‘cancelamos el concierto’.

“Pero pasan cinco minutos y me vuelven a marcar: ‘No podemos cancelar, el lugar está lleno’. Y yo amarándole la quijada a mi papá y abrazando a mi mamá. En ese momento me acordé de Freddie Mercury y ‘The Show Must Go On’. Recordé que fue mi papá el que me compró mi primera guitarra, el primero que quiso que tocara fue él. Le dije a mi mamá: ‘Espérame, espérame, mamá’. Y me fui a tocar….”.

Hasta el cierre de esta nota, poco a poco los músicos dedican palabras de despedida a Lino Nava a través de sus redes sociales, como es el caso de Panteón Rococó que en los primeros minutos de este miércoles 8 de mayo envió un abrazo solidario a la familia del músico.