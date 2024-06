Jennifer Lopez cancela gira de verano: “Estoy completamente desconsolada y devastada”

NUEVA YORK (AP) — Jennifer Lopez canceló su gira norteamericana de 2024, confirmaron representantes de Live Nation a The Associated Press.

Su gira iba a ser la primera en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, “This Is Me... Now” y la película que lo acompaña.

La gira estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir en Houston el 31 de agosto. Live Nation compartió que aquellos que compraron boletos a través de Ticketmaster serán reembolsados automáticamente.

Lopez ofreció su propia declaración a los fans en su sitio web y boletín informativo OntheJLo, donde escribió: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”.

Y continuó: “Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”

“This Is Me.... Now” fue lanzado a principios de este año, 20 años después de su exitoso álbum, “This Is Me... Then”. López dijo a AP que el nuevo álbum era un “milagro” y “una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la manera en que ese álbum capturó ese momento en el tiempo”.