Junio en shows: Ringo Starr, Enrique Bunbury, Christian Nodal y Louis Tomlinson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La extensa lista de conciertos para este junio destaca por la presencia de Ringo Starr con su nuevo EP “Crooked Boy” en el Auditorio Nacional, Enrique Bunbury con su reciente álbum “Greta Garbo”, y los actos de Louis Tomlinson, Christian Nodal, 31 Minutos y Maldita Vecindad.

La gira “Faith In The Future” trae de regreso al cantante y compositor británico Louis Tomlinson, teniendo cita este 1 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este mismo día los estadunidenses de indie pop Saint Motel en el Foro Puebla. Compartiendo fecha el pop latino de Bacilos llegará al Auditorio BB.

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, retorna a México para dos shows especiales este 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional. La visita del célebre rockero británico viene de la mano de su reciente EP “Crooked Boy”, el cual contiene los temas “February Sky”, “Adeline”, “Gonna Need Someone” y “Crooked Boy”. Se verá a Ringo Starr con su All Starr Band, conformada por Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Warren Ham, Hamish Stuart y Gregg Bissonette.

El artista británico George Van Den Broek, mejor conocido por su proyecto Yellow Days, estará en el escenario del House Of Vans este 7 junio. Hará lo propio Danny Ocean el 7 y 8 de junio en el Palacio de los Deportes.

También el cantante mexicano Christian Nodal llegará al Auditorio Nacional los días 7, 8, 9 y 11 de junio.

La estrella de rock originaria de Zaragoza, España, Enrique Bunbury, arribará el 8 de junio al Autódromo Hermanos Rodríguez para presentar su reciente álbum “Greta Garbo” (2023), material con 10 rolas cuya producción corrió a cargo de Adán Jodorowsky, y con ello un regreso inminente a los escenarios.

Por su parte, la agrupación mexicana de ska Maldita Vecindad enseñará su renovado espectáculo “Noches de Kumbala” el 8 y 9 de junio en el Teatro Metropólitan, con la presencia de “Roco Pachukote”, Aldo Acuña y Enrique Montes “Pato”.

El espíritu post-punk tomará el 14 de junio al Foro Indie Rocks con los estadunidenses originarios de Portland, Soft Kill. Ese mismo día el nacional Silverio brindará show en La Hacienda de Montecristo, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.

En tanto Emmanuel y Mijares harán gala de romanticismo en el Auditorio Nacional el 14 y 15 de junio.

El festival Una Noche con JazzMX III se realizará el 16 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, reuniendo al saxofonista Diego Franco, al pianista Alex Mercado y a la cantautora Magos Herrera, además de una veintena de músicos invitados, en una velada bajo la conducción de Iraida Noriega.

Al Auditorio Nacional llegará Yuri y Cristian Castro, el 18 y 19 de junio. A un costado de ese magno recinto, el Lunario recibirá el 20 de junio a la agrupación española La La Love You.

El cantautor argentino Coti Sorokin regresa con una gira por la República, iniciando el 20 de junio en el Metapatio de Monterrey, el día 21 de junio en La Maraka de la Ciudad de México y el 22 de junio en el Centro Cultural Bretón de Guadalajara.

El festival Pura Vida se celebrará el 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional. En escena desfilarán Nasa Histoires (Colombia), Sara Curruchich (Guatemala), La Mafiandina (Ecuador), Conjunto Tropidélico (El Salvador), Mike Joseph and Di Gud Frendz (Costa Rica) y Solovino (México).

La agrupación musical chilena 31 Minutos presenta su versión de Don Quijote el 22 y 23 de junio en el Pepsi Center WTC. Los chicos de Picus harán lo propio el 23 de junio en el Auditorio Nacional.

El grupo de indie pop de Glasgow, Escocia, Camera Obscura, ocupará el Foro Indie Rocks los días 22, 23 y 24 junio. En ese mismo escenario, pero el 27 de junio, se verá a los mexicanos Los Románticos de Zacatecas como parte de su gira Quinceañera Tour. En tanto los oriundos de Ciudad Juárez, Chihuahua, The Real Antonios, brindarán show el 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional.

Finalmente, para dar cierre al mes la legendaria agrupación de reggae chilena Gondwana (surgida en 1987) estará el 29 de junio en el Frontón México. Compartiendo fecha, los también legendarios españoles Mägo de Oz tocarán en la Arena CDMX.