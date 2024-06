Los proyectos culturales de los candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los candidatos a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fueron dando cuenta ya de sus propuestas culturales, y todos coincidieron en que la cultura “es un derecho”, y reafirmaron su compromiso para el sector.

Se resumen a continuación puntos centrales de los programas para el Ejecutivo:Claudia Sheinbaum Pardo, de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en sus 20 puntos que conforman su plan, y que reiteró en el Zócalo el pasado 29 de mayo, destacó que promoverá los derechos culturales y el desarrollo científico e histórico.

La exjefa del Gobierno de la Ciudad de México, respaldada por más de 900 intelectuales, científicos, artistas y académicos, manifestó a lo largo de su campaña que se debe generar un vínculo permanente entre la política educativa y la política cultural, para que niñas y niños y adolescentes tengan acceso a una verdadera iniciación artística. Tras su proyecto cultural han estado las cantantes Susana Harp y Regina Orozco.

Brugada. La candidata de Morena con los cineastas. Foto: Facebook.

Sheinbaum Pardo propuso revisar, ampliar y fortalecer programas como los llamados Pilares (Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), los Semilleros Creativos y Convites Culturales, para seguir impulsando la cultura de la paz y la creación artística desde el ámbito comunitario.

Igual estudiará “los estímulos fiscales, pago en especie de todas las disciplinas artísticas y apoyos a la creación, creará un esquema de acceso a los sistemas de salud, retiro, financiamiento de vivienda y otros, y acrecentará, “en la medida de lo posible”, los montos para financiar, con créditos fiscales del ISR, a la producción artística y literaria nacional.

Impulsará en todo el país, con ayuda de los gobiernos locales, la recuperación y restauración de teatros, salas de exposición, casas de cultura y recintos parcialmente abandonados o en desuso.

Hará una revisión profunda del conjunto de leyes que impacta en el sector cultural.

Para ella, “la cultura debe fluir por todo el territorio nacional, porque sólo conociendo lo que hacen otros aprendemos a distinguir eso que nos hace únicos”. Sus puntos son:

“Fomentar la educación artística desde las infancias. Poner más espacios a disposición de artistas y de la comunidad cultural. Salvaguardar y promover el conocimiento del patrimonio inmaterial de México. Y reconocer la importancia de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano en la historia nacional (Art. 2° constitucional, 2019)”.

En cuanto a Patrimonio y Memoria, especificó:

“Profundizar lineamientos precisos de conservación de acervos de toda naturaleza: digitalización, resguardo y difusión. Alentar la salvaguarda de acervos particulares de interés nacional, brindando apoyo en su conservación, resguardo y difusión, bajo el compromiso de permitir el acceso público a sus contenidos. Asignar recursos para el mantenimiento y protección de las zonas arqueológicas y monumentos históricos del país, y personal especializado que las restauren, protejan y atiendan. Mantener la cooperación para detener el tráfico ilícito de bienes. Y crear circuitos culturales de artes visuales y escénicas; residencias artísticas y de formación”.

Respecto a la literatura, destacó:

“La infraestructura más grande que tiene Cultura es su Red de Bibliotecas Públicas. Estamos convencidos de que debe darse mantenimiento de los espacios, incluyendo su conectividad a internet para la provisión de servicios digitales”.

* * *

Por su parte, Xóchil Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, que integran el Partido Acción Nacional (PAN), el partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejó sus propuestas en manos de Consuelo Sáizar, extitular de Conaculta, ahora Secretaría de Cultura. Son diez puntos los que ofrece la ingeniera en computación y empresaria.

Entre ellos desarrollará aplicaciones digitales para hacer más eficientes los procesos de producción. También, subrayó, la “comercialización en inventarios de artesanías; el otorgamiento del mayor número de becas en la historia del país para estudiantes de arte, artistas emergentes, creadores y agentes culturales; una política digital incluyente para el arte y la cultura que garantice el acceso y ejercicio universal de los derechos culturales de todos los mexicanos”.

Gálvez y su grupo de trabajo cultural. Foto: Moisés Pablo.

La candidata enfatizó que proyectará la recuperación de “la independencia de la línea editorial de los medios públicos de radio y televisión del arte y la cultura”.

Reafirmó su apoyo a la ciencia y la cultura, “porque son fundamentales para impulsar el desarrollo y el progreso de México”.

Un grupo de intelectuales y académicos “de la derecha” apoyó a Gálvez, donde destacan los escritores Alberto Ruy Sánchez, Héctor Águilar Camín y las pintoras Martha Chapa y Ángeles Mastretta, entre otros.

* * *

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, propuso retomar el esfuerzo de fortalecer las universidades técnicas y politécnicas de toda la nación. Remarcó:

“Sería importante que las y los artistas y creadores culturales tengan seguridad social, pero para ello habría que terminar con el sistema de cuotas patronales del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)”.

Para el fomento de la cultura, el emecista optó por “revitalizar el sector cultural” omentando la educación de niñas y niños desde pequeños en temas artísticos, y generar políticas que financien talentos culturales de danza y teatro, de la misma manera que existen para deportistas”.

Y en el fomento a la cultura, detalló la posibilidad de crear bonos culturales para estudiantes becados que les permita gastar en conciertos, puestas en escena de teatro, entre otras actividades.

Ciudad de México

Clara Brugada Molina, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para jefa de Gobierno de la capital del país, enfatizó durante su campaña que concibe a la cultura “como un derecho, no como un ornamento ni como un accesorio”.

Anunció entre sus 20 propuestas que creará cien Utopías (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social) en toda la Ciudad de México.

Destacó:

“Que la ciudad sea un espacio de creación y expresión artística. Que sea un espacio público para la cultura y el turismo, y con memoria histórica y patrimonio cultural”.

Y recalcó su objetivo:

“Es hacer de la Ciudad de México la capital cultural de México y de América como un gran referente internacional”.

Subrayó:

“Cada espacio público, parque y hasta el transporte público se convertirán en escenarios para el desarrollo de actividades culturales y artísticas. En cuanto a infraestructura, construiré auditorios, salas de cine, espacios para talleres artísticos y culturales, en fin. Necesitamos mucha infraestructura cultural. Así como vamos a destinar recursos para construir las cinco líneas de cablebús, así de grande y fuerte será la infraestructura cultural para la Ciudad de México.

“Impulsaré la creación de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México, donde se formen los próximos artistas en artes visuales, teatro, danza, música, muralismo, gráfica y otras disciplinas. Vamos a crear un sistema de educación e información cultural de la Ciudad de México. Necesitamos un sistema que guíe el trabajo cultural de la Ciudad de México, que vincule todas las casas de cultura que hay en las alcaldías, los Faros (Fábricas de Artes y Oficios), los Pilares (Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), las Utopías, todo el esfuerzo cultural desarrollado por nuestros gobiernos”.

Implementará el programa “Do, re, mi, fa, sol por mi escuela”:

“Vamos a lograr que en todas las escuelas haya todos los instrumentos musicales para la creación de las mejores orquestas. Haremos un acuerdo con el gobierno federal para ver si los maestros de la Secretaría de Educación Pública y artistas de la ciudad den clases a todas las primarias y secundarias con todo el gran equipo musical”.

Avivará festivales y eventos culturales para la ciudad:

“Habrá grandes actos culturales en el Zócalo y muchos conciertos gratuitos a lo largo y ancho de la ciudad. Las calles estarán disponibles para los sonideros y muchas otras expresiones culturales. Crearemos el pasaporte Ciudad Capital Cultural que permitirá la entrada gratis a museos, exposiciones, festivales de cine, recitales, en fin. Apoyaremos ferias de libro, programas de fomento a la cultura y el rescate de las bibliotecas”.

Igual manifestó que trabajará en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la cultura, “principalmente los que trabajan en el Gobierno de la ciudad y sus alcaldías”. Y posicionárá el Festival Tiempo de Mujeres como el festival emblema de la Ciudad de México.

También señaló:

“Laboraremos en la preservación y la difusión del inmenso patrimonio cultural nacional y mundial que tenemos en la Ciudad de México y su memoria histórica. Pondremos especial atención en el patrimonio intangible, la memoria histórica en las culturas indígenas, populares y urbanas”.

Y convertirá a la ciudad en “la galería abierta más grande del mundo” con la creación de murales expuestos en los espacios públicos y en los mil kilómetros de caminos seguros a lo largo y ancho de la ciudad.

Hace una semana, Brugada se reunió con la comunidad cinematográfica y escuchó los problemas que enfrenta esa industria. Las peticiones son fomento a la innovación tecnológica, creación de fondos para apoyar a cineastas independientes, recuperación de espacios abandonados para convertirlos en cines, crear el Museo del Cine Mexicano, incentivos fiscales y solucionar la extorsión del crimen organizado en las locaciones que se escogen para filmar.

La exalcaldesa de Iztapalapa enfatizó que “esta industria es parte de la economía que debemos aumentar, y tenemos diez ejes económicos para la ciudad que son nuevas expansiones de economía, y una de ellas es esta. Todo el apoyo al cine”.

Ante la pregunta de Terry Fernández, conocida como la decana de las locaciones en el cine y el audiovisual, de “¿cómo el Gobierno de la Ciudad de México nos puede ayudar a enfrentar el crimen organizado en el derecho de piso que se nos está cobrando cuando estamos trabajando en la industria audiovisual en las locaciones?, respondió la política:

“El tema de la extorsión entiendo que no es generalizado, afortunadamente, pero hay casos. El cobro de piso, en muchos otros temas de la capital, es un delito relevante y queremos que se legisle para convertir este delito en delito grave. Eso significa que aunque se actúe en estos tiempos, los dejan salir, porque la extorsión no es considerada un delito grave. Estamos a punto de lograr que se convierta, a nivel federal y luego estatal, en delito grave, pero mientras tanto no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Así que con mucho gusto nos pondríamos de acuerdo para ver cómo apoyamos para que esta industria se lleve a cabo con seguridad y de manera pacífica”.

En entrevista con Proceso, la actriz y dramaturga Ana Francis Mor, quien coordina el programa de cultura de Brugada Molina, dijo:

“Hemos escuchado a las comunidades culturales y ha sido como muy lógico todo lo que piden, dicen, reportan, en fin. Por supuesto, hay un montón de problemas estructurales desde décadas, y algunos ya se empezaron a resolver y otros no, y hay que entrarle por lo menos a resolverlos. Que son conflictos estructurales que afectan no sólo a los artistas, sino a la mitad de la población, como el acceso a la vivienda y la salud, etcétera. Esas conversaciones han sido muy interesantes. Es un derecho acceder a la cultura, no sólo como aprendizaje, sino también como una actividad recreativa para alimentar el alma”.

Especificó que se van a crear 16 Utopías por año, y que la gente está escogiendo los lugares donde estarán.

* * *

En tanto, Santiago Taboada Cortina, candidato de la coalición “Va X La CDMX” a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, propuso generar estímulos económicos para colectivos, promotores y talleristas artísticos. Así como buscar intercambios culturales internacionales.

Además:

“Impulsar incubadoras culturales, incluyendo expresiones como el diseño de moda. Apoyar las ferias, mercados de arte, galerías y espacios independientes. Respetar los acuerdos laborales con los trabajadores del sector cultura. Conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Rescatar los espacios emblemáticos de las alcaldías que se encuentran abandonados o subvalorados.

Taboada, del PAN, con la comunidad del cine. Foto: Especial.

“Conservación de inmuebles que son patrimonio cultural a través de la generación de un fideicomiso público-privado. Hacer un diagnóstico sobre el acervo, recintos, monumentos y espacios culturales que tiene la Secretaría de la Ciudad de México. Impulsar la gastronomía, con estrategias como la denominación de origen de alimento y bebidas cultivados y producidos en la ciudad. Habilitar cinetecas en cada una de las 16 alcaldías. E impulsar la formación de compañías infantiles y juveniles para las artes circenses y escénicas”.

También:

“Recuperar la identidad y la historia de colonias, barrios y pueblos originarios. Fortalecer las orquestas comunitarias, la red de bibliotecas públicas y las salas de lectura comunitarias. Impulsar asociaciones público-privadas y los financiamientos mixtos. Incremento del presupuesto para la cultura y crear eventos culturales y artísticos para atraer visitantes a lo largo del año”.

El exalcalde de la alcaldía Benito Juárez y candidato del PAN, PRI y PRD, igual se reunió con los profesionales del cine, a quienes dijo:

“La única manera de sostener una política social es tener una política económica, es tener industrias, como las industrias creativas, como las industrias culturales que te detonen en el lugar empleo, que te detonen economía y que tomen mejor calidad de vida”.

Ahí se comprometió a regresar al Festival de Cine de la Ciudad de México. Argumentó:

“Es para atraer turismo, atraer sobre todo producción, pero también mucho más recursos, mucho más impacto a la Ciudad de México, como lo tuvo en su momento Barcelona, como lo tiene Madrid, y creo que la ciudad posee esa condición de convertirse en ese polo de atracción en ese primer lugar para visitarse”.

Se comprometió a brindar todo el apoyo para la realización de producciones en la CDMX, “que también genera un importante número de empleos”, y destacó que debe ser un integrante de la Canacine (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica) quien encabece la Comisión de Filmación de la administración capitalina, porque son ellos los que en realidad conocen sus necesidades y cómo atenderlas”.

Agregó:

“Si alineamos los incentivos económicos, los incentivos en términos de prioridades gubernamentales y si alineamos los incentivos de ustedes con las necesidades que tienen en términos de sus producciones de sus creatividades, creo que sí podemos buscar o podemos lograr que la Ciudad de México les garantice la calidad y la seguridad, que eso es para mí un componente que pueda ser, que ustedes lo hagan aquí o lo hagan en otro estado de la República, eso es para mí prioridad”.

Y resaltó que el problema de la inseguridad que impera en la Ciudad de México “también impacta a las producciones, las cuales son extorsionadas para el uso del espacio público, tanto por delincuentes como de las propias autoridades que buscan sacar un beneficio personal”.

* * *

Mientras que el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, enfatizó en “la democratización de la oferta cultural, la garantía de los derechos laborales de los trabajadores y profesionales del arte y la cultura y el impulso a las economías creativas”.

Para él, la CDMX “esta llena de cultura, historia milenaria y moderna”.

Especificó:

“Incluso los jóvenes centennials y millennials están construyendo sus propias historias. La pregunta es ¿cómo acercamos a la gente, de manera democrática, a las expresiones artísticas y culturales? Me parece que es fundamental que lo hagamos desde la educación básica y secundaria”.

Creará la Nueva Escuela Ciudad de México, la cual ofrecerá horarios extendidos para la impartición de clases de las distintas disciplinas artísticas y expresiones culturales, así como actividades deportivas.

A decir suyo, “el arte y la cultura deben consumirse desde tempranas edades, se les debe enseñar con un sistema pedagógico a los más pequeños y a los adolescentes la diversidad de expresiones; no podemos seguir pensando en que haya solamente clases de flauta dulce en las escuelas secundarias”.