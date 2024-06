Vivir Quintana dedica himno feminista a la próxima “Compañera presidenta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La cantautora y activista Vivir Quintana lanzó nuevo himno: “Compañera presidenta”, a unos días de la jornada electoral del 2 de junio, con la esperanza de que sea atendida la consigna de justicia de madres buscadoras, al tiempo de hacer un llamado para ejercer el voto, y afirmar que en lo personal no viste ningún color político: “Mi participación ciudadana viene por medio de la música”.

Previo a la canción dedicó cartas a las dos candidatas presidenciales vía redes sociales en “X”, a Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, así como Xóchitl Gálvez Ruiz, de “Fuerza y Corazón por México”, integrada por PRI-PAN-PRD. De ambas, recibió respuesta en la misma red.

En la larga misiva enviada por Vivir, se lee en un fragmento:

“Este país llora de dolor. A México le urge proteger a sus mujeres y a sus infancias. Le pido, de resultar electa para ser la próxima presidenta de México, su compromiso de ser una verdadera compañera de todas, que sea una líder dedicada a construir seguridad, paz, futuro, alegría; que rebase su lugar en la historia…", y al calce la firma de la cantautora.

“Compañera presidenta, seas quien seas, es preciso que te llames compañera”, que a su vez forma parte de la letra de la canción.

La respuesta de Sheinbaum Pardo fue en un breve mensaje y apuntó a una línea derivada de las marchas feministas “tengo claro que no llego sola, llegamos todas”, y a estar “a la altura” de lo que requiere el país:

Vivir, gracias por tu carta. Tengo claro que no llego sola, llegamos todas; con nuestras ancestras, con nuestras madres, con nuestras hijas y nuestras nietas. Seré una compañera, con la responsabilidad y con la sensibilidad. Estaré a la altura de nuestro pueblo generoso y… https://t.co/7yT5roGUJs — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 25, 2024

Mientras que Gálvez Ruiz contestó a través de una grabación en videograbación, en donde además de hacer eco de las luchas feministas, aprovechó para recordar que abriría más estancias para niños en apoyo a madres trabajadoras.

Quiero dormir sin deberle a la justicia, quiero un país sin duelo y sin madres buscando a sus hijas.



No voy a fallarle a México.



Voy a ser aliada, voy a luchar con ustedes, voy a cuidarlas, apoyarlas y defenderlas. Voy a ser su #CompañeraPresidenta.



Cuenta con ello,… pic.twitter.com/IHc85Kt2g9 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 28, 2024

En entrevista para Proceso, la artista nacida en 1985 en la ciudad Francisco I. Madero, en Coahuila, relató que la composición surgió de un texto publicado para el libro “Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben” de editorial Océano, lidereado por la periodista Yuriria Sierra donde se seleccionó a un grupo de mexicanas destacadas en su área, desde políticas, periodistas, intelectuales, activistas, artistas, científicas e influencers.

Sobre este ejemplar el reportero Roberto Ponce describió el volumen el 7 de abril de este año.

De su participación en ese libro, Vivir Quintana explicó que se le invitó a redactar qué le diría a la próxima presidenta de México, y de ahí surgió la rola:

“Me surgió con este texto, que realmente no lo había pensado como canción, cuando lo mandé me dice Yuriria y las demás compañeras que era una canción. Pienso de esa manera, con más poética. Entonces me pregunté ‘¿por qué no lo hago canción?’. Es una oportunidad para decir desde la música y desde el arte lo que quiero que pase con la que gane esta contienda”.

Para desarrollar el tema comentó que “el texto fue cambiando un poco, pensé mucho en las mujeres que luchan, he estado muy de cerca con muchas madres buscadoras, he estado muy de cerca con compañeras que siempre tenemos esta preocupación de que las cosas cambien, que la erradicación de la violencia sea una realidad.

“Entonces pensaba nada más en ellas y sobre todo en mi sobrina que va a cumplir 17 años. Imagínate ¡tener como referente a una mujer presidiendo este cargo en el país, va a ser algo histórico! Quiero que mi sobrina también piense a sus 17 años que esto puede cambiar, que estas cosas pueden pasar, cuando yo era niña pensaba que el trabajo de presidente era para los hombres. Eso reflexionaba cuando hacía la canción”.

La también creadora del himno feminista “Canción sin miedo”, reconoció que en la actualidad la lucha se puede visibilizar mayormente, incluso, gracias a las redes sociales, “antes era más difícil, pero ahora nos ayudan estos tiempos posmodernos. Mandé estas cartas a las dos contendientes y las dos contestaron por redes sociales. Estamos viviendo momentos importantes, en donde también es un poco más fácil comunicarnos”.

“Tú también llámate compañera”

Al alzar su voz con “Compañera presidenta” y las cartas en mención, Quintana advirtió que continuará su proclama:

“Las mujeres siempre hemos estado aquí, vamos a estar el 2 de junio y el 3 y el 10, el próximo sexenio y los que vienen… Ojalá se cumpla lo que dicen esas cartas y esta canción, hay un pedazo que menciona:

“‘Que te duermas sin deberle la justicia a las madres que ahora buscan por ahí a sus hijas entre fosas clandestinas’. Un camino donde las mujeres que buscan diferentes casos sean escuchadas, para mí sería un ‘de algo nos sirvió hacer todo esto’”.

Ante las adversidades del entorno político y social, subrayó que ella mantiene “la esperanza” de lograr un cambio:

“Yo la tengo, luego dicen que la esperanza es lo que muere al último, pero más bien creo que es lo que te deja viviendo, te deja transitar ciertas cosas y yo sí quiero tenerla. A veces me siento desesperanzada, la verdad es que vivimos en un país súper difícil, súper violento, con un montón de misoginia disfrazada de canciones de amor.

“Vivimos en un México en el que no sé si mucha gente se habrá dado cuenta, pero es el primer país en todo el mundo que están dos mujeres contendiendo por una presidencia, entonces eso ya tendría que ser esperanzador. Yo sí quiero tener esperanza de que esto pueda cambiar y esto es un trabajo de todos. También nos compete como ciudadanas y ciudadanos echarle un poquito la mano a quien sea que resulte electa”.

Destacó que el lanzamiento de la canción va más allá del contexto de los comicios haciendo un llamado a todas las candidatas, y la gente para generar consciencia.

Y afirmó sobre el voto y una postura política en estos momentos:

“No quiero ponerme de ningún lado, ni en ningún color, sino que estoy del lado de las mujeres. Lanzamos esta canción justo ahora para decir: ‘tú también llámate compañera’. Vota por quien tú quieras, justo lo decía en mis redes sociales”.

“Yo creo que mi participación ciudadana viene por medio de la música, viene por medio de amplificar mensajes. Me han dicho ‘tú eres la voz de las mujeres’, les respondo que no. Yo soy un micrófono abierto que amplifica mensajes de otras compañeras. Entonces voy a usar mi visibilidad por medio de la música para mandar estos mensajes, pero para incursionar en la política no”.

De tal modo recordó que trabaja de la mano del amplio sector femenino, desde las mujeres inmigrantes, refugiadas e indígenas, además de estar preocupada por los derechos humanos, esto luego de que recientemente estrenó su álbum “Te mereces un amor” (2023), material que estará enfocado a corridos sobre historias reales de mujeres que estuvieron o están privadas de su libertad física por defenderse de su agresor.

También que prepara shows como parte de la “Gira En Kasas”, concepto que lleva conciertos íntimos a los hogares de sus fans, con una agenda que puede consultarse en sus redes sociales.

Y respecto al ámbito musical con la apertura de nuevos festivales, específicamente los orientados a mujeres como el “Hera” --a realizarse el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez--, donde tendrá una participación especial, finalizó:

“Lo estamos haciendo precisamente las mujeres, porque a veces no los venden como un eslogan político.

“El tiempo de las mujeres lo hacen las mujeres de la calle, las mujeres que luchan, las que salimos a marchar y las que salimos a cantar estos temas. Entonces es un llamado también a que más mujeres se sumen, que no sea nada más el tiempo de las mujeres sino el país de las mujeres, no por robarnos otros puestos, ni por robarnos el protagonismo a los hombres, es para compartir este mundo y este país, para decir que hay una deuda histórica con las mujeres”.

En dicho festival habrá una larga lista de artistas femeninas como Camila Cabello, Danna Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Ximena Sariñana, la Banda Femenil Mujeres Del Viento Florido, Yahritza y Su Esencia, Bomba Estéreo, Daniela Spalla, Ely Guerra, Hello Seahorse y Kaia Lana.