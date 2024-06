Ian McKellen quiere volver a interpretar a Gandalf en la nueva película de “El señor de los anillos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Ian McKellen, de 85 años, fue entrevistado por el diario británico “The Times” y aseguró estar dispuesto a regresar a la saga de “Lord of the rings” (El señor de los anillos) para darle vida al personaje de Gandalf, esto para la cinta “The Hunt for Gollum” (La caza de Gollum).

McKellen, actualmente está interpretando a Falstaff en el West End, Player Kings, una pieza de tres horas basada en Enrique IV, Partes I y II, de Shakespeare. Antes de salir al escenario The Times lo entrevistó y en la charla salió a relucir El señor de los anillos.

“Eres consciente de que esta vida no es eterna”, mencionó el actor al inicio de la entrevista. “Si quieres saber que eres mortal sólo tienes que mirar tu agenda. Y así, cuando llega un guion, o la insinuación de una oferta, piensas: ´Éste podría ser mi último trabajo. No. No voy a hacerlo´. Así que, si Falstaff es mi último trabajo, más me vale hacerlo bien, ¿no?".

También le cuestionaron acerca de si volvería a interpretar a Gandalf, pues recientemente se confirmó que en 2026 regresará a los cines la saga de El señor de los anillos con la película La caza de Gollum, de la mano de Andy Serkis, quien encarnará al Sméagol y también dirigirá el filme.