Diálogo sobre la obra “Relámpagos de la memoria” de Guillermo Arreola en el MAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el éxito de la muestra “Relámpagos de la memoria” de Guillermo Arreola en el emblemático Museo de Arte Moderno (MAM), la muestra se extenderá unos días más, hasta el 16 de junio; y en ese marco esta misma noche el artista dará una plática abierta al público sobre la relación artes visuales-literatura.

La charla se realizará este jueves 13 a las 19:00 horas en el MAM, con la presencia de Arreola y los escritores Geney Beltrán y Mijail Lamas, y el curador de la muestra Carlos Segoviano.

Sobre este diálogo el artista --cuyos héroes pictóricos oscilan entre Goya, William Turner, Francis Bacon, Anselm Kiefer, y de México Lilia Carrillo, María Izquierdo, Tamayo y Francisco Toledo--, comenta:

"Será una plática interesante donde me gustaría evidenciar la relación entre lo visual con mi obra literaria como escritor, pero también la relación con otras obras literarias, creo que viene muy a modo ese encuentro entre arte-literatura como una forma de interacción y convivencia, será interesante”.

La exposición que presenta una serie de pinturas a partir de espacios muti-direccionales y escenas fragmentadas, explora entre la abstracción y lo figurativo, y se divide en tres núcleos:

‘Arqueologías de la memoria’ que trata la manera en la que las huellas de lo vivido adquieren formas inusitadas y cómo se desdibujan las representaciones de aquello a lo que nos aferramos y no queremos olvidar. Seguido de ‘Atmósferas inquietantes’, donde el tema de los paisajes se vuelve un pretexto para que Arreola presente abstracciones en las que predominan los colores oscuros, iluminadas por salpicaduras o esgrafiados que descienden en las telas como si fueran relámpagos.

Y ‘Máscaras y palimpsestos’ en donde se muestran algunas de las obras más experimentales del artista al hacer uso de soportes que ya poseen una imagen o información previamente grabada por otro autor, sobre la cual el artista inserta nuevas pinceladas que dialogan con la información anterior para generar una nueva propuesta plástica.

Sobre cómo describe el artista a su exposición, expresa:

“Es una revisión propia, me hizo entrar en los riesgos de la autoevaluación que no es fácil, y me ha congratulado mucho el resultado curatorial realizado por Carlos Segoviano, ha sido también una forma de integrar a mi propia evaluación la generosidad de otras miradas, también una idenfificación hacia mis propios procesos".

“Es además una ratificación de una continuidad, una estilística quizá, aunque nunca he tenido esa intención, más bien le adjudico todo esto de ciertos aspectos o hilos a una forma de composición, y en mucho de ello está el tema del color.

Sobre esto último hizo énfasis en la ‘colorística’ tan diversa de la muestra, y en especial la que se puede apreciar en sus primeras obras de los años ochentas.

--Entonces es una retrospectiva por los años que abarca, ¿ese es el concepto?

--Más que una retrospectiva es el diálogo de distintos periodos, la intención es reunir obra representativa y darle más acento al diálogo.

Arreola, artista autodidacta, describió al MAM como un “espacio maravilloso y único” para exponer:

“Es que este museo representa mucho en la historia del arte mexicano, además de lo arquitectónico, el que me hayan colocado en la ‘Sala Fernando Gamboa’ me da mucho gusto, es una sala emblemática, con una historia particular, le otorga a la muestra un carácter de lo que se propone como eje curatorial temático, y esto queda claro cuando entras a ver el apartado ‘Atmósferas inquietantes’, no hay mejor descripción.

--¿Le preocupa lo que sucede en el arte en estos días? En referencia a las nuevas herramientas, tecnologías, ¿qué piensa de las nuevas generaciones?

--Me interesa todo eso y me importa, pero a esto le precede un cierto primer rechazo en el caso de la ‘tecnología’, me interesan las tecnologías como meras herramientas que no invalidan.

“Y respecto a las nuevas generaciones, veo positivo todo lo que hacen, pero siempre con la conciencia de que el arte o la forma tienen que ser desde la propia decisión, no determinada por las ‘tendencias’. En lo personal me interesa incursionar en nuevas formas y exploraciones que pueden o no resultar”.

“Relámpagos de la Memoria” se expone hasta el 16 de junio en el MAM, situado en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n primera sección, Bosque de Chapultepec, en horarios de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 horas.