Kevin Spacey reaparece tras ganar juicios y llora en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Kevin Spacey reapareció tras las numerosas acusaciones en su contra por agresiones sexuales contra hombres. El intérprete otorgó una entrevista al presentador de televisión Piers Morga, en su canal de Youtube, en el que hablaron sobre los juicios –en los que se le declaró inocente a Spacey–, así como su comportamiento en el pesado y su situación financiera.

La primera acusación contra Spacey apareció en 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo señaló por conducta sexual inapropiada cuando Rapp tenía 14 años. El entonces protagonista de la serie “House of Cards” de Netflix declaró en la red social X:

“Sinceramente no recuerdo el encuentro, habría sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él lo describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que él describe haber llevado consigo todos estos años”.

Spacey también aprovechó la publicación para hablar sobre su sexualidad: “Como saben mis más cercanos, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres (…) y elijo ahora vivir como un hombre gay. Quiero abordar esto de manera honesta y abierta y eso comienza examinando mi propio comportamiento”, detalló.

En la reciente entrevista con Morgan dijo que su declaración había sido apresurada, pero que esperaba que ahora que fue encontrado inocente de las acusaciones en una corte federal, esperaba que la gente entendiera las razones que lo llevaron a escribir esa publicación.

“Espero que algún día Anthony Rapp pueda aceptar que tenía una memoria defectuosa (…) me gustaría creer que en algún momento lo reconocerá con todas las pruebas que presentamos en el juicio (…) que recordará esto y dirá que su memoria era defectuosa”.

Spacey fue acusado de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, entre 2004 y 2013, y fue declarado inocente de todos los cargos, pero durante la entrevista admitió “malos comportamientos” en su pasado, como "superar los límites" al "ser demasiado tocón, tocar a alguien sexualmente, de una manera que no sabía en ese momento que no quería", pero dijo que "manosear", acción por la que ha sido señalado, no es una palabra que “asociaría con su experiencia”.

El intérprete también habló sobre los presuntos señalamientos que hicieron dos personas que ya habían fallecido, la primera se trata de Linda Culkin, una mujer que falleció en 2019 tras haber sido atropellada. Culkin fue condenada en 2013 por hacer bombas, ántrax y amenazas de muerte contra varias personas, entre ellas Kevin Spacey. Según las autoridades estaba “obsesionada” con el actor.

“No era una acusadora, era una acosadora, y de hecho me acosó durante muchos años, envió polvo blanco por correo al teatro Old Vic, hizo llamadas de amenazas de bomba al teatro Old Vic, tuvimos que evacuar el teatro en varias ocasiones y amenazó mi vida y ella fue arrestada, acusada y condenada en un tribunal en los Estados Unidos y cumplió más de cuatro años de prisión y cuando salió de prisión empezó a hacer más amenazas”, detalló el ganador de dos premios Oscar.

“Había alguien más que había contado una historia graciosa de haber tenido un encuentro conmigo, en el que le hice una insinuación, lo contó de manera muy jocosa”, señaló Spacey y dijo que el hombre contó la historia en una entrevista de radio, un año más tarde –después de que el hombre se suicidó– alguien más “dijo que me había acusado de esto, que él era una víctima y no había ningún proceso judicial con él”, explicó.

"Esto son sólo teorías de conspiración de Internet", dijo sobre esas dos acusaciones.

En mayo de este año se estrenó el documental de Channel 4 “Spacey Unmasked”, en el que 10 hombres detallaron acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte del actor hacia ellos. Piers Morgan le preguntó al interprete sobre algunas de las historias expuestas.

Spacey negó las acusaciones y señaló que algunos de los hombres habían continuado su contacto cordial con él en años posteriores a cuando ellos dijeron que habían ocurrido los presuntos abusos. El actor acusó a Channel 4 de haberle pagado a personas por haber contado sus historias sobre él, incluso a su propio hermano, de quien dijo que realmente no tienen una relación cercana. “A mi hermano le han pagado varias veces por contar historias falsas y locas”.

Morgan también cuestionó a Kevin Spacey con respecto a los señalamientos que existen sobre una amistad entre él con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell y presentó una fotografía del actor con Maxwell en la sala del trono en Buckingham Palace.

Spacey dijo que se trataba de un evento de beneficencia para madres con VIH en varios países africanos, quienes necesitaban medicamentos para tratar su condición. Según el actor, varias decenas de personas se encontraban en el lugar y se tomaron fotos. Spacey negó cualquier relación personal con la controversial pareja.

Morgan y Spacey también habló sobre las diferentes personas que lo han defendido tras las acusaciones y quienes lo han apoyado en los juicios, como Elton John y su esposo, David. El cantante habría sido el primero en escribirle un correo tras las declaraciones de Rapp en 2017. De acuerdo con Spacey, la pareja decidió declarar a su favor en el juicio sin que él se los pidiera.

Desde entonces, los actores Sharon Stone y Liam Neeson también se han pronunciado en apoyo al actor. El periodista británico preguntó sobre los rumores de que el ahora rey Carlos III le había externado su apoyo cuando aún era príncipe de Gales. Aunque Spacey no quiso dar detalles, admitió que sí recibió un mensaje de apoyo del monarca, pero no fue una comunicación directa

Por otro lado, el intérprete también habló sobre su salida de la exitosa serie “House of Cards”, la cual protagonizaba en el momento en que iniciaron las acusaciones públicamente. La plataforma Netflix producía la serie y tomaron la decisión de sacarlo de esa, para concluir la última temporada sin él.

Su coprotagonista, la actriz Robin Wright quedó al frente de la serie. Spacey defendió el hecho de que ella no lo defendiera, aunque admitió que no lo entendía también insistió que trataba de hacerlo y no juzgarla por sus decisiones.

Spacey sí rechazó las declaraciones que hizo Wright, quien dijo que ellos “no se conocían bien”. Según el actor, se conocían desde hacía muchos años y el creía que habían sido amigos.

Sobre su estado mental y emocional, Spacey declaró que tuvo que ir a rehabilitación y llegó a pensar que no sobreviviría. En el aspecto económico, confesó que estaba a punto de perder su casa, en Baltimore, en la que vivía desde 2012, cuando se mudó a esa ciudad por “House of Cards”.

El actor explicó que su casa sería rematada y que tienen deudas de varios millones de dólares a causa de los costos de su defensa legal. Actualmente le queda otro juicio, después de que una persona que perdió su caso criminal continuara uno civil en contra del actor.