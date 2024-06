Florinda Meza y Chumel Torres, entre los comediantes que se reunieron con el Papa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Papa Francisco se reunió con comediantes de todo el mundo en medio de la polémica en la que se ha encontrado por los señalamientos de que el argentino había emitido insultos ofensivos contra homosexuales durante una reunión.

De acuerdo con reportes, en una reunión con obispos en la que se habló sobre aceptar hombres homosexuales en los seminarios; ahí, el Papa presuntamente habría reiterado su objeción sobre esa situación, para luego agregar que ya había demasiado “frociaggine”, una palabra italiana vulgar que se puede traducir como “maricón”.

Este viernes, el sumo pontífice recibió a más de 100 humoristas de 15 países, como Conan O’Brien, Whoopi Goldberg y Jimmy Fallon, con el objetivo de “celebrar la belleza de la diversidad humana... (y) promover un mensaje de paz, amor y solidaridad”, en contraste con sus supuestas declaraciones sobre los seminaristas homosexuales.

El papa Francisco señaló que la comedia contribuye a un mundo más empático y comprensivo, según se señaló en las noticias del Vaticano.

“Es más fácil reír juntos que solos. La alegría nos abre al compartir y es el mejor antídoto contra el egoísmo y el individualismo”, compartió el sumo pontífice a través de su cuenta de X.

En la reunión, Florinda Meza le regaló al Papa libros del comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Por su parte, Chumel Torres publicó fotografías con Jimmy Fallon y Chris Rock, pero ninguna con el pontífice.

