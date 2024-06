Ian McKellen sufre una caída durante una obra de teatro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 17 de junio, el actor Ian McKellen, de 85 años, perdió el equilibrio y sufrió una caída en el teatro Noël Coward, en Londres, de Londres, durante la obra “Player Kings”, puesta en escena donde interpreta a John Falstaff.

El actor perdió el equilibrio y se cayó del escenario en una escena con el Príncipe de Gales y Henry Percy. "Sir Ian pareció tropezar mientras bajaba del escenario para tomar un papel más activo en la escena", dijo un espectador a la agencia de noticias PA.

Tras la caída, el personal del teatro y dos médicos que se encontraban entre el público ayudaron al actor, dijo el portavoz de “Player Kings”. El teatro fue evacuado y la obra suspendida. La función de este martes 18 de junio también fue cancelada para dar tiempo a McKellen para reponerse y descansar.

"Después de una exploración, el brillante equipo del NHS (Servicio Nacional de Salud británico) nos aseguró que se recuperará rápida y completamente y que Ian está de buen humor", compartió en un comunicado el portavoz de la producción.

Recientemente, en una entrevista del diario británico “The Times” se le cuestionó a McKellen si volvería a interpretar a Gandalf, pues se confirmó que en 2026 regresará a los cines la saga de “El señor de los anillos” con la película “La caza de Gollum”, de la mano de Andy Serkis, quien encarnará al Sméagol y también dirigirá el filme. A lo que respondió:

"Hay alboroto en la tierra de Tolkien. Por ahora no hay guion, no hay oferta, no hay plan", bromea para dejar la puerta abierta, eso sí con una condición inquebrantable: "Si estoy vivo...".