Artistas independientes e intelectuales nos dicen por quién votaron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 2 de junio de 2004, ¿por quién votaron los artistas e intelectuales independientes para la presidencia y por qué? ¿Eligieron también candidatos locales o se abstuvieron? Para este sondeo convocamos a la participación de trabajadores de la cultura y las artes, promotores, académicos e informadores alrededor de la colectividad “VecindArte” en la CDMX, así como personalidades varias de la educación y actividades del conocimiento nacionales. 41 accedieron a contestar y lo hicieron antes de los comicios.

Antonio Ortiz, “El Gritón”, artista plástico

Yo voy a anular votando por los desaparecidos en todas las boletas, excepto en la de CDMX, donde votaré por la maestra Clara Brugada.

Eduardo “Lalo” Barajas, fundador de Arte Obrera

Por Claudia y Clarita, de Morena, porque no quiero que regresen los del PRIANPRD.

Jorge Flores Manjarrez, muralista

Si bien dicen que el voto es secreto, al fin y al cabo hay que democratizarlo y así, con toda libertad, voy a votar por Xóchitl Gálvez.

Maricruz Ruiz Gallut, caricaturista

Por Claudia Sheinbaum. Es mujer y demostrará que machismo y misoginia son absolutamente absurdos. Ella está muy preparada con un nivel académico muy alto por su amplia experiencia en el servicio público. Y por supuesto, Clara Brugada.

Alejandra Platt-Torres, fotógrafa

Presidencia: Xóchitl Gálvez, por lo que estamos viviendo en México. Y para locales, estoy votando por los nombres, no partidos.

Felipe Echenique, historiador

Por una abstención políticamente consciente y militante, destructora de las mentiras de charlatanes y su delincuencia de partidos.

Beatriz Zalce, periodista

Pienso votar por Xóchitl. No me encanta ella, pero definitivamente no votaré por nadie de Morena ni sus partidos satélite. Lo mío es voto de castigo.

Boris Berenzon, escritor y académico

Mi voto a Claudia Sheinbaum para presidenta, pues cuenta con el proyecto de gobierno en diversas áreas, entre ellas la cultura, una mujer con un compromiso demostrado con la ciencia y la investigación.

Federico Arana, rocanrolero y escritor

Fox, Taboada, Loret, Chumel Torres, Brozo, Aguilar Apapachín, Krauze, Xóchitl y compañía, me dan repelús. En cambio, a Claudia la veo muy sólida.

Fernando Rivera Calderón, escritor y músico

Claudia Sheinbaum, porque tiene experiencia gobernando para todes. Para elecciones locales, por Clara Brugada. Su trabajo en Iztapalapa ha sido extraordinario. Las Utopías han transformado para bien la vida comunitaria. Además, es una excelente administradora.

José Antonio López Tercero, actor, cantante y divulgador de ciencia

Por Claudia Sheinbaum (Morena), creo que es la única opción que permite un trabajo honesto, democrático, comprometido y sin sesgos de clase social. En la CDMX, todo Morena y por Clara Brugada.

Jorge Gasca Salas, filósofo, músico, escritor y catedrático IPN

No daría jamás un voto a la derecha. Y aunque tengamos una izquierda jodida, votaré por Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y las diputaciones de Morena, para lograr mayoría calificada y los cambios legislativos necesarios.

Jorge Panameño, fotógrafo y promotor cultural

No votaré por ningún partido ni candidata. Mi razón es que no creo en nadie y ninguna candidata me representa, aunque… en el último momento es posible que le dé mi voto a Clara Brugada para ganar la CDMX, por las Utopías de arte y cultura que construyó en Iztapalapa, proyecto único en el país.

Gerardo Montagno, muralista

Votaré por el general retirado André George Foullon van Lissum (al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México). Porque si ya ponen a los militares a realizar lo que los civiles no pueden, ¿para qué tenemos a estos últimos nomás de intermediarios entre el poder y las acciones? Y para jefatura de gobierno, lo mismo: un militar.

Eva María Ponce, periodista de Amexi (antes Notimex)

Contra mi voluntad, por Xóchitl Gálvez, porque es peor la candidata morenista. ¿Para jefatura de gobierno CDMX? No me gusta Taboada, pero es peor Brugada.

Gonzalo Ceja, músico

Votaré por la continuidad de la 4T. Como en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, donde vivo, gobernaron los prianistas y culturalmente en menos de seis meses realizaron festivales con puro cascajo de artistas Televisa, ahí voy por el cambio.

Iris Bringas, compositora pacifista

Ejerceré mi voto de manera libre y secreta. En este sexenio la cultura perdió la carrera ante la ignorancia de la clase política. Quede quien quede, daré mi mejor propuesta musical y de paz a las comunidades y al público, sin importarme el mundo político.

Juan Carlos Laguna, guitarrista clásico

El voto es secreto, pero… por Xóchitl Gálvez, no quiero la consolidación ni la tentación de un poder único; el gobierno actual no cumplió muchas promesas, lo más grave fue la militarización… Votaré por el Frente Amplio.

Patricia Chavero. Investigadora de artes escénicas

Por Clara Brugada porque conozco las Utopías de Iztapalapa. Además, conozco también el cablebús y sus acertados proyectos de movilidad.

Serioshka Hellmund, artista

Votaré en todo por el PRD. Un partido que se profesa de izquierda y que ha demostrado estar más fracturado y con menos ideas que un ladrillo; pero es un resquicio de izquierda… lastimosa y lastimada. No puedo votar por Morena porque se han convertido en el PRIAN recargado de corruptos, incompetentes y lo peor, se burlan de la inseguridad y la violencia.

Víctor Guerra, cantautor y dramaturgo

Por Claudia para presidenta, porque demuestra tener más conocimiento de la situación nacional y cuenta con programas de gobierno. Preferencia en elecciones locales: Morena.

Feliciano Carrasco, músico y profesor de zapoteco

Soy apolítico.

Zardel Jacobo, doctora en pedagogía

Claudia Sheinbaum, porque espero se distancie de la política de hostilidad y encono, para que su gabinete haga lo mejor acorde a su proyecto de trabajo. Y también, sí, ¡Clara Brugada!

Alberto Pérez Gálvez, poeta chiapaneco

Mi voto va para la continuidad de las políticas sociales a favor de un amplio sector de la población que siempre ha vivido en extrema pobreza. Es por el NO retorno de las oligarquías que gobernaron México durante 80 años. Por el fin de los enemigos de la patria en una nefasta coalición que burdamente llaman “Fuerza y Corazón por México”.

Maico Folk, cantante regiomontano

Claudia Sheinbaum, porque como artista “provinciano” he tenido más oportunidades de proyección a nivel nacional, gracias a los espacios que me ha ofrecido la 4T. Elecciones locales: Mariana Rodríguez (MC) para alcaldesa de Monterrey.

Patricia Peñaloza, cronista musical

Claudia Sheinbaum para presidenta, no hay otra opción seria. Por primera vez una mujer preparada, comprometida, con genuino interés en servir a la población puede ser presidente. Y Clara Brugada. He seguido muy de cerca su trabajo e ideario, pocas veces había conocido a una política tan trabajadora y con verdadero amor al pueblo, a los derechos de las mujeres (su programa CUIDADOS me parece increíble), a la gente de escasos recursos.

Gabriela Martínez, artivista

Claudia Sheinbaum, porque fue parte del CEU, estuvo en las luchas estudiantiles, abolió el cuerpo de granaderos y porque es una mujer con un respaldo académico sólido. Y Clara Brugada, porque estuvo boteando en las calles y por ser ella mujer.

Sara Andrade, doctora en educación

Yo iré a anular mi voto pues no estoy de acuerdo con los populismos.

Joel Nava Polina, propietario de Garros Galería

Por Santiago Taboada y la coalición que impulsa Xóchitl Gálvez, en tanto está bien definido que la ingeniería no tiene procedencia partidista. Para mí, el tema de las ideologías ya no posee una funcionalidad, siempre he votado por los perfiles de profesión y propuestas realistas.

Felipe Cabello Zúñiga, periodista de San Juan del Río

Mi voto secreto será para la primera mujer en la presidencia nacional. Mi interés por la microhistoria compagina con el proyecto cultural del PAN en San Juan del Río, lugar de mi nacimiento.

Hugo García Michel, músico

Soy uno de los 250 abajo firmantes del Manifiesto en favor de votar por Xóchitl Gálvez. Estoy por un México con instituciones, contrapesos, pluralismo, Estado de Derecho y Libertad, y en contra de cualquier asomo de tiranía. Votaré por todo candidato que no sea de Morena.

Ernesto Pineda, profesor del IPN

Por Claudia, por Clara y por todo Morena, para darle continuidad a la transformación. Y para buscar concretar el Plan C, que seguro requerirá de mucho tiempo y es un camino aún muy largo y difícil.

Rosario Ross Guerra, promotora cultural

Todo Morena.

Nala Cárdenas, actriz, cantante y bailarina yucateca

Xóchitl. En realidad no quiero nada de Morena, tampoco confío en Movimiento Ciudadano.

José Arizaleta, editor de cómic e investigador

Voto por la abolición al sistema de partidos. Quisiera botar al gobierno, pero a la chingada.

Arturo Norberto Carballido Rosas, publicidad creativa

Mis votos en la elección de Córdoba, Veracruz, son para Claudia Sheinbaum y por Rocío Nahle (Morena), porque soy de izquierda y apoyo los logros y cambios benéficos que el gobierno de la 4T realizó en este sexenio (pero eso no significa que me cierre a los yerros de AMLO y su gabinete).

Ángel Díaz, profesor del IPN

Presidencia: Claudia Sheinbaum, porque el partido Morena ha hecho a mi parecer un buen papel y aún faltan cosas por afinar y concretar, la transformación debe seguir.

Adrián Botello Mares, investigador de la UACh (Chihuahua)

No votaré, no veo cualidades al sistema partidista mexicano, es una falacia con diferentes colores. Tendría preferencia por un morro del Partido Pueblo apodado “Máquina de fuego” (el rapero Jaime Flores Aguirre) porque confrontó con ideas a los candidatos de los dos partidos con mayor poder.

Clara Stella Turner, cantautora de rock rupestre

Presidenta: Claudia Sheinbaum, por su trayectoria política de izquierda, su honestidad, su capacidad y el proyecto de gobierno. Elecciones locales en Querétaro: Morena, por su programa cultural. PRIAN ni siquiera cuenta con programa de gobierno, Morena sí tiene un gran proyecto de nación.

Óscar Martínez “MAHO”, director TV International Network Canal 10

Mi voto es para las mujeres. Xóchitl como presidenta, pues no es autócrata ni beligerante, nació del barrio y es inteligente. En Coyoacán, Hannah de Lamadrid (Morena) me parece la opción por su liderazgo y amplia cultura.

Legna, actriz y cantautora de Monterrey

MVV, o sea “Me Vale V…”, sin ofender; pero México está en el fango desde hace mucho. En cuanto a elecciones locales (la candidata independiente) Viviana Clariond me gustaría para San Pedro Garza.