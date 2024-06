El cuarteto de pop sueco ABBA es condecorado por el rey de Suecia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cuarteto pop sueco ABBA, el cual ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con la canción “Waterloo”, recibió el viernes 31 de mayo uno de los títulos más prestigiosos de Suecia de manos del rey Carlos XVI Gustavo: la Real Orden de Vasa.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Björn Ulvaeus recibieron la condecoración como reconocimiento a su estelar carrera, no sólo en Suecia, sino a nivel mundial. La Real Orden de Vasa es una condecoración que se atribuye desde 1772 en Suecia a los suecos que han destacado por sus servicios al estado y a la sociedad.

Tras haber triunfado en Eurovisión, la carrera de la banda continuó en ascenso. Entre sus mayores éxitos musicales están: Mamma Mia, Dancing Queen, Thank you for the Music o The Winner Takes it All. Después de 10 años juntos, los integrantes del grupo anunciaron su separación.

Hasta entonces ABBA publicó ocho álbumes. Según Universal Music logró vender 400 millones de discos. En 2010, la banda sueca entró en 2010 al Salón de la Fama del Rock and roll de Estados Unidos. En 2021 volvieron a la producción musical para presentar su noveno y último disco, Voyage, del que se vendieron más de un millón de copias en la primera semana de su publicación.