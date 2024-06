Corona Capital 2024: Green Day, Paul McCartney, The Mars Volta, Iggy Pop, Shawn Mendes y New Order

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El festival Corona Capital lanzó oficialmente el cartel de su edición 2024 a realizarse el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual se dio a conocer este jueves con una larga lista de artistas entre los que destacan Green Day, Paul McCartney, Iggy Pop, Toto, Cage The Elephant, The Mars Volta, Shawn Mendes, New Order, Black Pumas, Boy Harsher y The Blaze.

La expectativa y ansiedad de sus seguidores acrecentó al momento que el encuentro musical publicó el pasado 10 de junio en sus redes sociales “¿Nos extrañaban?”, avizorando de tal modo el anuncio de las agrupaciones que complacerán a sus fieles como es tradición desde su creación en 2010.

Los fans tendrán que aguardar hasta el viernes 15 de noviembre para ver a Green Day, Toto, Cage The Elephant y The Mars Volta. El sábado 16 de noviembre toca turno a Shawn Mendes, New Order, Boy Harsher, Black Pumas y The Blaze. El domingo 17 de noviembre estará presente Paul McCartney, Iggy Pop, Queens of The Stone Age y Empire of The Sun.

En su extenso historial desde 2010 han desfilado The Cure, Tame Impala, Interpol, Pixies, The Strokes, Billie Eilish, Robbie Williams, Foo Fighters, Kraftwerk yPet Shop Boys, por mencionar sólo algunos.