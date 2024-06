Travis Scott es arrestado en Miami Beach por gritar ebrio a la gente en un yate

MIAMI BEACH, Florida, EU (AP) — El rapero Travis Scott fue arrestado en Miami Beach la madrugada del jueves por cargos menores de allanamiento de morada e intoxicación pública después de que fuera hallado en el puerto deportivo de la ciudad gritando obscenidades a las personas en un yate y resistiéndose a marcharse.

Las autoridades acudieron al puerto antes de la 1 a.m. después de recibir una llamada sobre personas peleando en un yate, según un informe policial.

Cuando llegaron, encontraron a Scott, de 33 años, parado en el muelle gritando a las personas en el barco, dice el informe. Los oficiales le dijeron que se sentara, pero él siguió poniéndose de pie y gritando. Su aliento era alcohólico, dice el informe.

El hombre que llamó a la policía no quiso presentar cargos, por lo que a Scott se le permitió irse.

Sin embargo, mientras se alejaba, Scott seguía volteando para gritar obscenidades a la gente en el yate. Se fue como pasajero en un automóvil que lo esperaba, pero regresó cinco minutos después e ignoró las órdenes de los oficiales de irse nuevamente, dice el informe.

Luego comenzó a gritar de nuevo, incomodando a las personas en botes y edificios cercanos, de acuerdo con los oficiales. Cuando los oficiales le preguntaron si había estado bebiendo, respondió: "Es Miami". Fue detenido.

Scott fue liberado de la cárcel del condado de Miami-Dade antes del mediodía después de pagar una fianza de 650 dólares.

Después de su liberación, publicó en la plataforma social X, "Lol" (iniciales en inglés para "riendo fuerte").

Sus publicistas declinaron hacer comentarios.

Scott, quien es uno de los nombres más importantes del hip hop y cuyo nombre de pila es Jacques Webster, tiene más de 100 canciones que han llegado a la lista Hot 100 de Billboard, cuatro de sus sencillos han encabezado la lista: "Sicko Mode", "Highest in the Room", "The Scotts" y "Franchise".

Tiene dos hijos con su exnovia, la personalidad de los medios y empresaria Kylie Jenner.

Esta no es la primera vez que Scott se ve involucrado en una investigación policial.

En 2021, murieron 10 personas en una estampida humana en un concierto de Scott en su Festival Astroworld en Houston. Los asistentes estaban tan apretados que muchos no podían respirar ni mover los brazos. Los fallecidos, cuyas edades oscilaban entre los 9 y los 27 años, murieron por asfixia por compresión, que un experto comparó con ser aplastado por un automóvil.

Los abogados de las víctimas alegaban en demandas que las muertes y cientos de heridos en el concierto fueron causados por una planificación negligente y una falta de preocupación por la capacidad y la seguridad en el evento.

Scott, la promotora Live Nation y los otros que fueron demandados han negado estas afirmaciones, diciendo que la seguridad era su principal preocupación. Dijeron que lo sucedido no podía haberse previsto.

La demanda final se resolvió el mes pasado.

Después de una investigación policial, un jurado se negó a acusar a Scott, junto con otras cinco personas relacionadas con el festival.