Quique Rangel de Café Tacvba charla sobre su gira con Caifanes y sus proyectos en solitario

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Hace casi cuatro décadas un joven Enrique “Quique” Rangel acudió a uno de los pocos lugares de la Ciudad de México donde se tocaba rock en vivo para ver a nuevas bandas, como la que él mismo estaba por formar, Café Tacvba. El local se llamaba Tutti Frutti, en él cabían unas 200 personas, y una de las novedades que encontró ahí se llamaba Caifanes, era 1987.

Yo vi a Caifanes en el 87, a finales, antes de que sacaran disco”, dijo. “Me acuerdo de esa época me gustaba una que se llama ‘La bestia humana’, que es una canción de su primer disco. Por supuesto ‘Mátenme porque me muero’, también del primer disco, me encantan, me volaron la cabeza al oírlas (en vivo) y luego oírlas en disco, y luego verlos crecer, es muy importante”.