Ver, oír, aplaudir, silbar...

Festi-Común zapatista todo el sábado en Coyoacán

Anunciado originalmente en el Zócalo capitalino, finalmente será en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, Avenida México-Coyoacán 343, el encuentro artístico zapatista Festi-Común “por la vida, contra las guerras y contra actos de represión a las comunidades otomíes de la CDMX”, de las 10 horas hasta las 10 de la noche el sábado 22. Entre los eventos musicales destaca la presentación de León Chávez Teixeiro y L@s Prófug@s del Manikomio, a las 15:30 horas. Talleres de bordados, fanzines, agua reciclable y mercadita, con actividades familiares, arte, poesía, música y mural colectivo a cargo de El Gritón. Cooperación voluntaria o trueque (tel. 55169 84179). (Metro Coyoacán, a una cuadra de Cineteca Nacional).

Desde Chile al Metropolitan, Los Ángeles Negros

“Y volveré”, “Déjenme si estoy llorando”, “Murió la flor”, “Debut de despedida” o “Mi niña” son algunos de las muy exitosas canciones del grupo chileno Los Ángeles Negros a lo largo de una brillante carrera de más de medio siglo. Esta agrupación se presenta este domingo 23 en el Teatro Metropolitan, Centro Histórico CDMX, a las 19 horas. Como parte de su gira Guitarra Suena Otra Vez Tour, la celebración de Los Ángeles Negros será un homenaje a Mario Gutiérrez, uno de los pilares fundamentales del conjunto.

“Te amo Fausto Tercero” en Foro Sylvia Pasquel

¿Qué le pedirías al diablo si lo tuvieras en frente? La obra de teatro de Ionné Cervantes “Te amo Fausto Tercero”, en producción de Alex Galindo y Manuel Iván Reyes se presentará todos los sábados, a las 20:30 horas, hasta el 7 de septiembre, en el Foro Sylvia Pasquel. Con Alex Galindo, Edna Alcocer, Fernando Sansores, Alfredo Rodríguez, Adam Castillo, Casandra Aguilar, Marlon Colmenares, Erick Zepeda, Ricardo Pizá, Paola Moz, Nico Isuani y Rafael Félix. Este sábado 22 habrá alfombra roja a las 8 de la noche por la segunda temporada, siendo padrino el periodista Mariano Riva Palacio. Calle Juan Escutia 96, Colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc (info prensa: Vicky López, tels. 55322 35273 y 55521 14941).

Premio Juan Ruiz de Alarcón a Berta Hiriart

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura y en conjunto con el gobierno del estado de Guerrero, a través de su Secretaría de Cultura, entregarán a la dramaturga Berta Hiriart el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” 2024, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, este sábado 22 a las 12 horas. El galardón es por su trayectoria, perseverancia y el legado formativo a varias generaciones.

A&E con nuevos capítulos de “Rosario Tijeras”

Sigue la serie de Rosario, una joven que por azares del destino se vuelve sicaria para León El Güero Arteaga junto con sus dos hermanos. Todo desde que fue violada por unos delincuentes de su barrio y su mejor amiga fue asesinada. Este sábado 22 habrá dos capítulos en la televisora de paga A&E. El primero es a las 18:30 horas. Se titula Operación zodíaco. Aquí, con la ayuda de un estudiante chino y una dama parisina, el Halcón asiático busca recuperar una serie de artefactos robados del Palacio de Verano Antiguo: 12 cabezas de bronce de los animales del zodíaco chino saqueadas por extranjeros en el siglo XIX. Nada ni nadie hará que abandonen su misión. El siguiente episodio es a las 22:55 horas. Se llama Encuentro explosivo. Mientras viaja a la boda de su hermana, una chica conoce a un encantador hombre que la sumerge en un emocionante y arriesgado mundo de persecuciones a alta velocidad, peleas mortales mano a mano y balas perdidas. Pero, ¿quién es realmente este hombre?

“20,000 especies de abejas”, filme español

Coco, de 8 años, no termina de reflejarse en la mirada de los demás y no entiende por qué. No logra reconocerse en él y aunque todos insisten en llamarle Aitor, tampoco encuentra en ese nombre un lugar confortable. Mientras Coco enfrenta esta crisis de identidad, su madre, Ane, decide hacer un viaje a la casa de su infancia, en donde se verá obligada a hacer frente a su propia y complicada relación materna, mientras intenta entender la situación emocional de Coco. El gran debut de la cineasta Estibaliz Urresola ha tenido un impresionante recorrido en festivales nacionales e internacionales, destacando sus quince nominaciones en los Premios Goya durante su 38 edición. Dirigr Estibaliz Urresola Solaguren. Actúan Sofía Otero (Coco), Patricia López Arnaiz (Ane), Ane Gabarain (Lourdes), Itziar Lazkano (Lita), Martxelo Rubio (Gorka). Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. Sala 7, sábado 22 y domingo, a las 13:10 y 18:10 horas.

Ecologistas de Veracruz con libro y música en Los Pinos

A las 11 de la mañana el sábado 22 se presenta el libro Crónica del Movimiento Antinuclear y Ecologista de Veracruz, por su autor Genaro Guevara Cortina, con Aída Luz López Gómez (UACM) y David Cilia Olmos (Conahcyt). Invita Enrique Aguilar Cruz, vocero del Premio Carlos Montemayor, la cita es el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos, Chapultepec. Informes al tel. 55217 48069. Música a cargo de Alejandro Ávila, alias El Siervo de la Canción.

Feria deportiva en el Monumento a la Revolución Rumbo a París

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina (IFAL) convocan a la Feria Deportiva este domingo 23, de las 10 a las 14 horas, en el Monumento a la Revolución de la Plaza de la República en la CDMX. Pero antes habrá una caminata que sale desde el Ángel de la Independencia (registro público completo y cerrado) a las 9 horas hacia el Monumento a la Revolución.

“Todos los incendios, México”, ficción mexicana

Mauricio Calderón Rico escribe y dirige esta película de ficción de 96 minutos. Con Sebastián Rojano (Bruno), Ximena Ayala (Inés), Ari López (Ian), Natalia Quiroz (Daniela), Héctor Illanes (Gerardo), Hannah Romen (Sarah), Ilana Donatlán (Amelia) y Antonio Fortier (Rafael). Bruno, un adolescente pirómano, emprende un viaje a otra ciudad en busca de una chica que conoció en internet. Esto lo llevará a enfrentar el duelo por la muerte de su padre, la nueva relación de su madre y las dudas sobre su sexualidad provocadas por las insinuaciones de su mejor amigo. Todos los incendios, el primer largometraje de Mauricio Calderón Rico, es una emotiva exploración de la adolescencia que entrelaza la metáfora del fuego con el despertar de un joven atrapado en su pasado. Cine Tonalá, Tonalá 261, colonia Roma Sur. Domingo 23, 20 horas.

Cine debate gay en el Museo UNAM del Chopo

La Delegación de Cataluña en México y Centroamérica celebra el mes del orgullo gay con un homenaje a Ventura Pons, activista catalán de la causa LGBTQ+. Este sábado 22, a las 18:30 horas, se proyectará en el Cinematógrafo del Chopo, Ocaña, retrato intermitente del cineasta Pons, “visión intimista del pintor andaluz José Pérez Ocaña, un personaje que marcó la vida de la Rambla y la Plaza Real en la Barcelona de finales de los 70”. Ocaña es un retrato intermitente roto por la “provocación del recuerdo”. Nos habla de su vida y, al mismo tiempo, en intermitencias, vemos el mundo que emana de su subconsciente. Tras la proyección habrá un debate con invitados de lujo: Henri Donnadieu, del legendario Bar 9 CDMX; Emma Yéssica Duvall. Del Archivo de la Memoria Trans México y Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol. También: Iván Tagle, director de Yaaj México, y Juan Conde Duhalde, fundador de Queer As Work. Modera: Jorge Martínez Micher, subdirector de Difusión de Filmoteca UNAM. Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Rivera (cerca Metro Revolución, tel. 56244 91874 (https://www.filmoteca.unam.mx/exhibiciones/ocana-retrato-intermitente-ocana-retrat-intermitent/).

Pierde la Cabeza Vol. 2 en el Club del Rock & Roll

Tras conciertos durante 2023, Cubocabeza Records presenta la segunda edición del show que lo empezó todo: Pierde la Cabeza. Tomando el Club del Rock & Roll como sede de esta celebración, Este sábado 22 será una noche que será recordada por todos los asistentes. El concierto reunirá a Islas, Melts, San Coyote y Ruido Nocturno en la capital de país, a las 19 horas. Oxford 11, Juárez, Cuauhtémoc, teléfono: 55 6675 6763. Entrada 200 pesos.

Colectiva de 26 artistas en Galería MASA Chapultepec

Hasta septiembre permanecerá la recién inaugurada exposición de MASA Cinco años después, con obras de Alma Allen, Milena Muzquiz, Panoramimma, Pía Camil, Tania Pérez Córdoba, Rooms Studio, Perla Krauze, xHolly Bowden, Tezontle, Atelier Van Lishout, Adeline de Monseignat y otros. Joaquín A. Pérez 6, San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Volumen del músico y terapeuta Enrique Quezadas

Con ejemplos que van de la filosofía a la psicología o explicando algunas prácticas espirituales del budismo o la cultura maya, Haz de tu vida una obra de arte es un libro de Enrique Quezadas que recopila reflexiones y abre algunos posibles caminos para transitar hacia el autoconocimiento y dejar culpas, cerrar ciclos y convertirte en el gran observador de tu existencia. Fundador de MCC e integrante de On’Ta, Quezadas es músico, psicoterapeuta y escritor. Ha compuesto la música para más de una decena de películas, por las que ha recibido premios nacionales e internacionales. Es también psicoterapeuta Gestalt con especialidad en grupos y facilitador de procesos creativos, con un millón de seguidores en diferentes redes sociales. Haz de tu vida una obra de arte, Editorial Océano, 224 páginas, 295 pesos.

Visita La Juanita Cofeeshop en la colonia Roma

La más suave cafetería cannábica con exposiciones itinerantes en pleno corazón de la colonia Roma de la CDMX, invita a conocer su programación cultural Verano Juannábico este fin de semana, con Mundial Vinilero Primera Edición el sábado 22, más Rulho DJ Set el domingo 23. Su local se halla en Insurgentes sur 230, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc (Tel. 55893 82614): (juanitacoffeeshop@gmail.com), (maps.app.goo.gl/BC7QxSJQpogfnfjp8) y (https://www.facebook.com/JuanitaCoffeeshop/).

La sexy Daniella Spalla saca su pieza “Sicilia”

Luego de su exitoso Dara Tour con lleno total en el Auditorio Nacional de febrero de 2024, Daniela Spalla regresa con “Sicilia”, una canción pegajosa y osada que incluye guiños al disco famoso italiano de los 80, y funciona como himno de empoderamiento personal. “La búsqueda creativa de ‘Sicilia’ se da en un momento donde personalmente estaba aprendiendo a hacer valer mi voz y a aceptar la disidencia con otras personas. En medio de una época de transición y conflicto, el estudio se convertía en un espacio seguro donde podía liberarme y poner en práctica esto de abrazar mi intuición, sin tanto miedo al qué dirán”, declara la artista. La canción fue producida por Daniela Spalla junto a Pablo Stipicic, Javiera Mena, Renee, Gepe, Esteman, entre otros.

20 aniversario de la banda Troker

Dos décadas de trayectoria avalan a Troker con su nuevo disco Tierra y Libertad. Reconocida por Rolling Stone México como uno de los 20 artistas mexicanos que rompen fronteras, Troker ha representado el rico patrimonio musical de México en plataformas globales. Desde la icónica serie Tiny Desk Concert de NPR hasta festivales de música de renombre como Glastonbury en el Reino Unido por dos años consecutivos, el Festival Vive Latino en la CDMX, San Francisco Jazz Fest, World Expo Dubai, Edinburgh Jazz Festival, Montreal International Jazz Fest, Jazz Festival Wien en Austria, y muchos más en otros países. Troker ha dejado una huella indeleble con un impresionante catálogo que abarca siete álbumes y EPs. La banda se prepara para comenzar sus próximos años juntos, revigorizados y más fuertes que nunca.