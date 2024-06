De la ansiedad a la alegría: director de Intensamente 2 cuenta cómo surgió el nuevo éxito de Pixar

SAN FRANCISCO, 18 (CulturaOcio-Raquel Laguna).- Kelsey Mann dirige Intensamente 2 (Inside Out 2), la esperada secuela de la aclamada película de animación que en 2015 conquistó los corazones de millones de espectadores de todas las edades.

Esta nueva aventura emocional de Disney y Pixar logró el mejor estreno del año con 295 milones de dólares (155 millones en Estados Unidos y 140 en el resto de países).

Han pasado nueve años desde el lanzamiento de la primera película, y esta segunda entrega vuelve a adentrarse en el fascinante mundo de las emociones en la mente de su protagonista, Riley, quien ahora enfrenta los desafíos de la adolescencia. Sin duda, una etapa llena de cambios, nuevas experiencias... y mucha ansiedad.

"Todas estas películas comienzan con una buena historia. Y teníamos una buena razón para hacerla, una buena idea. En la escena final de Del revés (Inside Out), Alegría dice: 'Después de todo, Riley tiene 12 años. ¿Qué podría pasar?'. Que ella sea una adolescente simplemente se sintió como lo correcto. Riley entra en su etapa adolescente, una etapa con la que todos podemos identificarnos porque la hemos pasado. Creo que todos podemos echar la vista atrás y recordar ese tiempo en que éramos adolescentes, porque es bastante memorable. Todos hemos sentido ansiedad en la adolescencia", señaló Kelsey Mann durante un encuentro con medios de comunicación en los estudios de Pixar en San Francisco, entre los que se encontraba Europa Press.

Al igual que su predecesora, Intensamente 2 (Inside Out 2) aborda temas universales con los que todos los espectadores pueden identificarse.

Mann y su equipo se esforzaron por crear una película que pudieran disfrutar los más pequeños, pero también los adultos. El objetivo era ofrecer una experiencia cinematográfica inclusiva que permitiera a todos los miembros de la familia conectar con la historia y los personajes.

"Lo que es realmente genial sobre este mundo de Intensamente es que la gente pueda hablar sobre cosas realmente complejas. Gracias a la primera película, los niños podían hablar sobre sus emociones. En esta nueva entrega, para nosotros fue muy emocionante expandir ese vocabulario para poder hablar con nuestros hijos sobre emociones más complicadas", afirma el realizador.

RIGUROSA INVESTIGACIÓN

Una de las características distintivas de Pixar es su compromiso con la investigación y la autenticidad a la hora de representar de sus historias.

En Intensamente 2 (Inside Out 2), el equipo de producción se sumergió en un riguroso proceso de investigación para identificar las emociones más relevantes durante la adolescencia. Consultaron a expertos en psicología, como el profesor Dacher Keltner de la Universidad de California en Berkeley, quien aportó sus conocimientos sobre las emociones humanas.

"La investigación es una gran parte de lo que hacemos y yo diría que en esta película, gran parte de nuestra investigación fue para determinar cuáles deberían ser o podrían ser las nuevas emociones. Sabíamos que queríamos nuevas emociones en la vida de Riley. ¿Pero cuáles podrían ser? Hay tantas para elegir... Queríamos inclinarnos hacia las que realmente están más presentes en los adolescentes y que se vuelven más fuertes a esa edad", cuenta el productor Mark Nielsen.

NUEVAS EMOCIONES A FLOR DE PIEL

Intensamente 2 (Inside Out 2) vuelve a sumergirse en la mente de la recién estrenada adolescente Riley, justo cuando la Sede central está pasando por una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco se las han arreglado muy bien hasta ahora, pero de repente no están seguras de lo que van a sentir cuando aparece Ansiedad. Y no viene sola.

Ansiedad es un montón de energía que está en las últimas. Pero asegura con entusiasmo que Riley esté preparada para cualquier resultado negativo. Para proteger a la nueva adolescente de peligros que no es capaz de ver, Ansiedad quiere a toda costa que Riley encaje con sus compañeros de instituto. Armada con listas meticulosamente organizadas y planes para asegurarse de que Riley nunca cometa un error, Ansiedad va 10 pasos por delante y no tiene reparos en compartir los peores escenarios.

Ansiedad sabe que tiene mucho con lo que lidiar, pero sabe que empujar a Riley hacia la perfección significa estar mucho más cerca de lograr sus objetivos.

Ennui (Aburrimiento) es una de las nuevas Emociones de Riley, pero no le importa lo más mínimo. Aburrida, pasota y con una mirada muy estudiada, Ennui añade la dosis perfecta de apatía adolescente a la personalidad de Riley, cuando le apetece claro. ¿Lo mejor? Ni siquiera tiene que levantarse del sofá: Ennui puede controlar la consola de forma remota mediante su aplicación móvil.

Envidia es pequeña, pero sabe lo que quiere. Está siempre celosa de todo lo que tienen los demás y no le da miedo suspirar por ello. Las ilusiones y la fascinación de Envidia por lo más nuevo y lo más guay hacen que se fije en todo y anhela lo que Riley no tiene. En última instancia, ella formará parte de los esfuerzos de Riley para establecer metas.

Vergüenza prefiere pasar desapercibido, lo que no es nada fácil teniendo en cuenta que es un tipo corpulento con una resplandeciente tez rosada. Tímido y reservado, Vergüenza está dispuesto a dejarse caer sobre la consola de la Sede Central a la primera situación social que le incomode.