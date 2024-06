Perú: Artistas urbanos inauguran extenso mural en honor a los 25 años del episodio uno de Star Wars

LIMA (AP).- Hasta hace poco la calle Jirón del popular barrio La Victoria, en el centro de Lima, estaba llena de desperdicios y era lecho de una que otra persona en situación de calle, pero decenas de artistas urbanos decidieron limpiarla, recuperarla y convertir sus paredes en un gran lienzo de cemento para una de sus obras de grafiti.

El mural que se inauguró el domingo conmemora los 25 años del estreno del episodio uno, “La amenaza Fantasma”, de la clásica zaga de George Lucas, La Guerra de las Galaxias (Star Wars). “Hemos tomado más tiempo en limpiar que en pintar”, pero ese es el objetivo, “queremos rescatar nuestro barrio” y luego saldremos a otros espacios de la ciudad”, destacó el domingo a The Associated Press Pedro Urrutia, un grafitero de 27 años que se dedica al arte desde los nueve.

Junto a otros 33 artistas peruanos trabajó durante tres semanas hasta plasmar la obra en un muro de aproximadamente 500 metros de extensión. No es el primero, afirmó Urrutia. Hace cinco años, él y otros cinco grupos que practican el arte del grafiti se aliaron en la iniciativa “Cans in the city” (Latas en la ciudad), con la que celebran anualmente el festival del mismo nombre. Contabiliza unas 300 obras en la capital.

La más reciente fue la de un mural similar que se puede visualizar a pocas cuadras, dedicada al fallecido autor de la serie Dragon Ball, Akira Toriyama, fallecido en marzo a los 68 años.

“Activamos estos murales para que los artistas puedan tener una ventana para mostrar su arte”, destacó el joven grafitero y aclaró que todos los gastos y el esfuerzo es de ellos. “La recuperación es completamente nuestra, con donaciones de pinturas y materiales”. Al igual que con la obra de Dragon Ball, esperan que miles de personas puedan acudir y disfrutar de su impresionante arte.