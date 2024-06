Tamayo Perry: el surfista y actor de Piratas del Caribe que murió víctima de un tiburón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un legendario surfista, socorrista y actor de Honolulu que apareció en la saga Piratas del Caribe murió este fin de semana tras el ataque de un tiburón.

Se trata de Tamayo Perry, cuyo papel en la popular franquicia protagonizada por Johnny Depp fue un momento notable de su carrera en la pantalla grande, destacó la versión digital de la revista The Hollywood Reporter.

De acuerdo con la publicación especializada, la carrera de Perry también incluye apariciones en la película de surf protagonizada por mujeres Blue Crush (Olas Salvajes, 2002) y en la serie de la CBS Hawai 5-0, así como escenas de riesgo en la comedia The Big Bounce.

De acuerdo con el portal Surfer Today, el veterano surfista, socorrista y actor Tamayo Perry murió tras ser atacado por un tiburón cerca de Goat Island, en Laie, Oahu (Hawai).

Tamayo, de 49 años, estaba surfeando frente a la costa este de Oahu cuando se produjo el ataque el domingo 23 de junio por la mañana.

Los socorristas locales dieron la alerta y llevaron a la orilla el cuerpo sin vida de Perry en una moto acuática. Cuando los servicios de emergencia de Honolulu llegaron a la playa de Malaekahana, el conocido “freesurfer hawaiano” fue declarado muerto.

El cadáver mostraba signos de haber sido mordido más de una vez por el depredador del océano, y le faltaban una pierna y un brazo, indicó Surfer Today.

De rescatista a actor

De acuerdo con el portal especializado en surf, Tamayo Perry nació en 1975 y se crió en el East Side de Oahu. Empezó a surfear a los 12 años.

Al final de su adolescencia, Perry era conocido como un surfista local emergente y tranquilo que a menudo tomaba prestadas tablas de surf debido a la falta de patrocinio.

En 1997, había desarrollado un estilo único de deslizamiento por el tubo, influido por sus ídolos, Gerry Lopez y Tom Carroll, surfistas de renombre de una época anterior.

Al mismo tiempo, Perry se convirtió en un devoto cristiano.

Cuando una revista de surf le pidió que nombrara los dos últimos libros que había leído, mencionó La Biblia y "The End: 50 Reasons Why Jesus Christ Could Return Before the Year 2000".

Perry compitió en pruebas selectivas con un éxito moderado. Tras ser golpeado por una tabla de surf desechada sufrió una lesión craneal que casi le cuesta la vida, asegura Surfer Today.

Este suceso le llevó a iniciar una carrera como socorrista en Honolulu Ocean Safety, donde asumió la necesidad de compartir las buenas prácticas de surf.

Como actor, apareció en "Los Ángeles de Charlie: Al límite" (2003) y "Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas " (2011).

A Tamayo Perry se le recuerda, según el sitio especializado, como un intrépido con muchos amigos, un individuo feliz con un gran corazón, una sonrisa y un profundo sentido del deber.

De acuerdo con la División de Recursos Acuáticos de Hawai, fue el primer surfista que murió en Oahu por el ataque de un tiburón.

Hasta ahora, los únicos incidentes mortales entre tiburones y surfistas en el archipiélago ocurrieron en Maui en 2004 y 2023.