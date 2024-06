Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo por falta de inclusión y transfobia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y exconcursante de belleza, Martha Cristiana, renunció formalmente de su cargo como directora de Miss Universo México este lunes 24 de junio, después de que aceptara el cargo en mayo del presente año. Falta de inclusión, diversidad y transfobia de parte de la junta directiva, son las razones de su dimisión.

“El día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir, ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva, tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans”.

Martha Cristiana aceptó el cargo después de la renuncia de Cynthia de la Vega, quien decidió retirarse de esa organización por "cambios" que se contraponían a sus principios y valores personales, según señaló en un comunicado.

En conferencia de prensa, Martha Cristiana explicó que le pareció “fascinante poder estar en ese momento viviendo esos cambios”, refiriéndose a que podría haber representación de la comunidad LGBT+, que no hubiera límite de edad y que las concursantes pudieran tener cualquier estado civil, pero esto no fue así una vez que entró a la organización.

“Llevo ocho semanas en la gestión (…) desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo, pues envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¿Hombre trans? Para nada, cero (…) ‘Nombre, ¿40? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? Eso de dientes para afuera, eso no va a pasar. No pasara, Martha Cristiana’, palabras textuales. Y yo necesito denunciar esto”.

La modelo recordó que su padre pertenecía a la comunidad LGBT+, por lo que expresó que le parecía lamentable que en realidad no se buscara la inclusión y diversidad de las concursantes. “La belleza si no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza la diversidad”, declaró.

“Hay una cosa que debemos decir y que es importante, que es que hay una transfobia, absolutamente normalizada en este país y me parece penoso”, también denunció Martha Cristiana.

La modelo deslindó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universe, ya que él no se encarga de los aspectos regionales. De acuerdo con Martha Cristiana, “su gente no se atreve a decirle la verdad”. Asimismo, la actriz señaló que Rocha Cantú la ha tratado bien y con respeto a ella y a sus posturas personales.