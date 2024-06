Céline Dion comparte en su nuevo documental estas impactantes imágenes de su enfermedad (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante canadiense Céline Dion está de estreno, pero esta vez no se trata de una nueva y flamante producción musical, sino del duro testimonio de su propio drama personal frente a las cámaras.

Amazon Prime Video estrenó el pasado martes el esperado documental “Soy Céline Dion” (“I Am: Celine Dion”), que detalla el diagnóstico de la vocalista con el síndrome de la persona rígida, con imágenes inusualmente duras y testimonios desgarradores.

Incluso, la ficha del documental en el servicio de streaming advierte que contiene “escenas impactantes de trauma médico” y “se recomienda discreción del espectador”.

Un fragmento publicado en el canal de Entertainment Tonight muestra el momento en el que la cantante sufre un intenso ataque.

Dirigido por la nominada al Oscar Irene Taylor, “Soy Céline Dion” fue anunciado en abril pasado como una visión cruda y honesta entre bastidores de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le cambió la vida.

Tras posponer varias fechas de su gira europea en diciembre de 2022, Céline Dion anunció que se le había diagnosticado un trastorno neurológico que le alteraba la vida y le provocaba espasmos que afectaban a su capacidad para caminar y utilizar las cuerdas vocales para cantar como solía hacer.

Además de revelar más detalles sobre el diagnóstico de Dion, el documental también presenta imágenes de archivo y entre bastidores de toda su carrera, así como nuevas entrevistas con la intérprete de “My heart will go on”, mientras se enfrenta a su diagnóstico.

Incluso el tráiler muestra el momento en el que rompe a llorar mientras relata sus problemas de salud.

“Soy Céline Dion” es “intensamente personal y sincera”, escribe en su reseña el crítico de cine de Variety, Peter DeBruge. “Eso no significa que Dion no le diera a la directora Irene Taylor todo el control creativo, pero hay una sensación de que la cineasta tampoco quería incluir nada que no fuera aprobado".