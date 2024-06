Adele confronta a fanático homófobo en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el show del 1 de junio en La Vegas, Nevada, Adele confrontó a uno de los asistentes, pues éste realizó un comentario en contra de la comunidad LGBTTIQ+. La cantante no tuvo reparo en detener brevemente su actuación para hacer frente ante la situación.

Mientras la intérprete inglesa llevaba a cabo su presentación en el Coliseo del Caesars Palace, una persona entre el público gritó: “Pride sucks” (“el orgullo apesta”). Fue en ese instante cuando Adele, quien se encontraba sentada frente al piano al lado de uno de sus músicos detuvo el concierto.

“¿Acabás de decir que el orgullo apesta? ¿Viniste a mi maldito show sólo para decir que el orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?”, le dijo la cantante a la persona que gritó desde el público. En cuestión de minutos el video no tardó en viralizarse a través de las redes sociales.

Hace tiempo que Adele apoya a la comunidad LGBTTIQ+. El año pasado, durante una actuación en Las Vegas, festejó el Mes del Orgullo usando un vestido con la bandera del arcoíris. "Lo celebraré durante todo el mes", dijo a los fans. “¡Feliz Orgullo!”. La cantante también ondeó una bandera del Orgullo durante su concierto en el Hyde Park de Londres en 2022.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV