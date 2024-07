Coldplay invitó a Michael J. Fox a tocar dos canciones en Glastonbury

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Festival Glastonbury, el cual inició el 26 de junio y terminarás este domingo, tuvo en su cartel a Coldplay. El grupo londinense sorprendió a los asistentes al invitar al escenario a Michael J. Fox a tocar un par de canciones.

El actor estadounidense, quien es conocido por haber interpretado a Marty McFly en la franquicia “Volver al Futuro” y que lucha contra el párkinson desde 1991, tocó la guitarra junto a la banda en dos temas: 'Humankind' y 'Fix You'. Fox realizó su actuación sentado en una silla de ruedas, pues su condición le impidió hacerlo de pie.

Nadie sabía de la aparición estelar del actor hasta que Chris Martin, vocalista de Coldplay, lo anunció ante la incredulidad del público asistente. "Con su riff de Chuck Berry y el estilo de golpe de Biff: damas y caballeros, denle la bienvenida a Michael J. Fox", gritó Martin por el micrófono.

Tras las interpretaciones del actor, la banda se deshizo en elogios hacia el estadounidense de 63 años, al que se vio bastante emocionado. "La razón principal por la que estamos en la banda es el club 'Regreso al Futuro'", expresó Chris Martin.

