“Tengo suerte de estar viva”: Halsey revela graves enfermedades y comparte este conmovedor mensaje

NUEVA YORK (AP) — Halsey ha luchado en privado por mejorar su salud, reveló la cantante el martes.

La artista compartió la noticia en Instagram en una serie de videos que parecen documentar a la cantante recibiendo tratamiento en un hospital.

"En pocas palabras, tengo suerte de estar viva", escribió en el pie de foto. "En pocas palabras, escribí un álbum".

Su diagnóstico no estaba claro de inmediato. The Associated Press envió mensajes a los representantes de Halsey para conocer más detalles sin recibir respuesta.

"Me siento como una anciana", dice Halsey en voz alta en el primer video, mientras se soba las piernas con aparente dolor. "Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma y me voy a ver súper sexy y tener mucha energía y voy a volver a hacer mis 20 a los 30".

La cantante también lanzó una nueva canción el martes, una balada de guitarra acústica titulada "The End".

Su nuevo álbum en el horizonte llegará después de su cuarto álbum de estudio, el ambicioso "If I Can't Have Love, I Want Power" de 2021, producido por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails.

Según un comunicado de prensa, junto con el lanzamiento de "The End" Halsey hará donaciones a The Leukemia & Lymphoma Society así como Lupus Research Alliance, organizaciones de leucemia y linfoma e investigación de lupus, respectivamente.

En 2022, Halsey compartió en Instagram que le habían diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjögren, el síndrome de activación de mastocitos —conocido como MCAS— y el síndrome de taquicardia ortostática postural, conocido como POTS.

Actualización en Instagram

Este miércoles, la intérprete de "Closer" junto con The Chainsmokers publicó en Instagram un mensaje en el que detalla sus padecimientos, además de agradecer la recepción a su más reciente canción.

“Gracias a todos por la increíble cantidad de amor por ‘The End’ y el apoyo que me han mostrado desde su lanzamiento. Me doy cuenta de que todo el mundo se está poniendo al día con las noticias que he guardado durante mucho tiempo y no estaba seguro de cuánto quería compartir. Todos han sido muy amables, así que quiero compartir un poco más.

“En 2022, me diagnosticaron por primera vez lupus LES y luego un trastorno linfoproliferativo de células T poco común. Ambos están actualmente bajo control o en remisión; y ambos probablemente los tendré durante toda mi vida.

“Después de un comienzo difícil, poco a poco logré controlar todo con la ayuda de médicos increíbles. Después de 2 años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir. No puedo esperar a volver a donde pertenezco: con todos ustedes, cantando y gritando con todo el corazón”, concluye la intérprete de “Without Me”.