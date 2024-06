Ringo Starr, rock, nostalgias y espíritu de amor y paz

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Una velada de rock y nostalgias brindó el legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, en su retorno a esta ciudad presentándose la noche del miércoles junto a su All Starr Band en el Auditorio Nacional y donde este jueves prepara segunda fecha.

Previo al recital la estrella de rock británica invitó a un selecto grupo de periodistas y fotógrafos nacionales a una prueba de sonido en el coloso de avenida Reforma en la que estuvo presente Proceso entre los invitados.

Ahí dio adelanto del concierto con el tema “Matchbox” y “It Don't Come Easy”. En la reunión realizada al atardecer, Ringo bromeó con los representantes de los medios y se reconoció contento de regresar a México luego de la pandemia.

Fotos: José Manuel Jiménez

El plato fuerte se degustó hasta las 21:08 horas ante 10 mil fans que colmaron el emblemático inmueble de Chapultepec. Desde los primeros pasos del rockero de 83 años mostró una energía inagotable, sentido del humor e incesantes demostraciones de cariño correspondidas por sus fieles.

El concierto sobrevoló en una noche de buenas vibras, rock y una selección nostálgica arrancando en la mencionada “Matchbox”, original de Carl Perkins (1932-1998). Ataviado de negro con un saco de estrellas blancas y calzando unos tenis, Ringo saludó con sencillez:

“¡Buenas noches Ciudad de México! ¿Están listos para escuchar buena música?”.

Rock y nostalgias brindó el legendario baterista de los Beatles Ringo Starr este miércoles junto a su All Starr Band en el @AuditorioMx. Este jueves prepara segunda fecha. Previo al show convidó a representantes de los medios a una prueba de sonido. #soundcheck #RingoStarr ?? pic.twitter.com/4GnjYAtJ3E — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) June 6, 2024

El rugir de las multitudes hizo retumbar hasta el último rincón. Se dio cita una fanaticada multigeneracional, desde los leales coetáneos a la estrella nacida un 7 de julio de 1940 en Liverpool, a la par de pasar lista la representación juvenil en efervescente pasión. Entre el público se observó a los que acudieron portando el tradicional traje del mítico Sargento Pimienta inventado por su camarada Beatle Paul McCartney.

La producción fue minimalista, enfocada a la agrupación, un monumental lienzo digital a telón de fondo dibujó arte psicodélico, destellando en lapsos luminosos una mano delineando el símbolo de amor y paz.

Ringo fue cobijado por su All Starr Band, ensamble de célebres músicos integrado por los guitarristas Steve Lukather y Colin Hay, el percusionista y saxofonista Warren Ham, el bajista Hamish Stuart, el baterista Gregg Bissonette y el tecladista Buck Johnson.

Starr cantó “It Don't Come Easy”, para enfilarse tomando posición de su inseparable batería, destacándose el espectáculo por dos batacas tocándose al mismo tiempo junto al buen Bissonette. El show transcurrió intercalando tributos musicales interpretados por cada uno de los ejecutantes, las piezas de Ringo y sin faltar un ramillete de los Beatles.

Steve Lukather dio nota a “Rosanna” en honor a Toto, dando estafeta a la voz de Hamish Stuart vibrando a su vez el sax de Warren Ham para “Pick Up the Pieces” recordando a la Average White Band, pasando turno a Colin Hay quien previo a “Down Under” de Men at Work, dedicó palabras en español:

“¡Buenas noches a todos, me alegro de estar aquí con Ringo y la Ciudad de México, la mejor ciudad del mundo!”.

Ringo retomó el micrófono para “I'm the Greatest” recordando al compositor de la rola, a su amigo John Lennon (1940-1980). A los filos del escenario concedió la clásica de Beatles “Yellow Submarine”, realizada en 1966 por McCartney y Lennon. Los reunidos elevaban globos amarillos en ambiente de fiesta. La pantalla diseñó flores y girasoles, flotando sobre la tarima danzaban unas lumínicas estrellas multicolores.

Se retiró unos instantes de escena para “tomarse un té” y permitir a Hamish Stuart afilar “Cut the Cake” de Average White Band, dando paso a Gregg Bissonette en tremendo solo en batería.

El sonriente Ringo retornó con sus obras “Octopus's Garden” y “Back Off Boogaloo”. Aderezó Colin Hay con “Overkill” de Men at Work y Steve Lukather calentó con “Africa” de Toto.

Ringo dio cánticos a “I Wanna Be Your Man” de Beatles, abriendo espacio a Colin Hay para “Who Can It Be Now?” de Men at Work y Steve Lukather “Hold the Line” de Toto.

El público se entregó hasta el último acorde en concierto inolvidable, dirigiendo el ocaso en “Photograph” y “With a Little Help From My Friends” rememorando a los Beatles. El cerrojazo dorado añoró a Lennon vía “Give Peace a Chance”. A las fronteras del escenario Ringo Starr y su All Starr Band rindieron reverencias en medio de estruendosos aplausos. Hoy realiza segunda y última fecha en el Auditorio Nacional.