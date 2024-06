El cineasta Álex de la Iglesia, la actriz Najwa Nimri y el rapero C. Tangana en el Festival de Cine de Guadalajara

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comunidad de Madrid es la invitada de honor en la 39 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), por lo que en la inauguración de este encuentro fílmico el reconocido director Álex de la Iglesia recibió el Mayahuel Internacional por su trayectoria, a la destacada actriz Najwa Nimri se le entregó otro Mayahuel por su carrera y el famoso rapero C. Tangana presentó el documental “Esta ambición desmedida”, mismo que él protagoniza.

De la Iglesia (Bilbao, España, 1965), realizador de “El día de la bestia”, “Perdita Durango”, “Las brujas de Zagarramurdi” y “Perfectos desconocidos” entre otras películas, mencionó que tiene mucho que aprender “de gente que vive como mis películas,”. Continuó:

“Aquí (Guadalajara) se vive como mis filmes, aquí se vive con pasión, con ganas y con ilusión, cosa que en otros sitios igual se ha perdido, pero aquí yo lo siento, siento que este lugar es como mi cine o como me gustaría que fueran mis películas: un lugar donde hay vida. Muchísimas gracias”.

Por su parte Nimri (Pamplona, 1972), intérprete de “Los amantes del círculo polar, de Julio Medem, y series icónicas como “La casa de papel”, señaló: “Cuando, yo en este caso, interpreto, nunca creo que nada de lo que hago realmente es significativo, y con un premio como éste no tengo que estar expectante por si acaso la cámara me filma, cómo lo gano o no, aquí me lo dais, no lo tengo que esperar, lo agradezco terriblemente y me llevo este recuerdo de las dos cosas que más amo: el arte y el tequila”.

Además, por su destacada labor como productor, recuperador y distribuidor de cine y actual presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (Madrid, 1948), recibió el homenaje Industria FICG, que se otorga por primera vez. El empresario agradeció a la Comunidad de Madrid y expresó que, después de haber trabajado con cientos de películas, desde ayudante de cámara hasta producción, puede asegurar que “la verdadera ambición de nuestra vida, en este caso la mía, es poder restaurar toda la historia del cine español y del cine que pueda estar en mala situación en las copias o los negativos”.

Enseguida enfatizó:

“Nací en el cine, viví en el cine y moriré con el cine”.

Al final el público se emocionó con la presencia del compositor, cantautor y actor Antón Álvarez Alfaro (Madrid, 1990), conocido artísticamente como C. Tangana y por su hit “Mala mujer”. Presentó el largometraje “Esta ambición desmedida” (2023), dirigido por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González.

Antes de la proyección, C. Tangana manifestó que el filme toca partes de su intimidad que no habría dejado ver a cualquiera:

“He dejado la carne en el asador”, anunció.

La cinta de 118 minutos se centra en su gira más ambiciosa de su carrera. La cámara fílmica lo sigue durante cuatro años, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica. El FICG finalizará el 15 de este mes y ofrecerá 201 películas, largometrajes y cortometrajes, de ficción y documental.